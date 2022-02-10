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10.02.2022 15:11
Рубрика: Общество

На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии

Текст: Ирина Огилько
Строительная площадка колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Строительная площадка колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Строительная площадка колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москвичам предложили выбрать сервисы для нового колеса обозрения "Солнце Москвы" около ВДНХ. Своими предложениями они могут поделиться на сайте проекта "Активный гражданин".

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Так, например, можно проголосовать за то, чтобы кабинки колеса обозрения стали площадкой для проведения фотосессий, романтических свиданий и даже для торжественной регистрации брака на высоте. Кроме того, среди вариантов ответов есть занятия йогой над Москвой, а также возможность выбора сценария подсветки колеса. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления", перед выходом на посадку построят несколько мобильных павильонов, объединенных променадом. "Активные граждане" определят, что должно появиться в этой зоне отдыха в первую очередь: магазины и торговые киоски, кафе и рестораны или шоурумы и выставочные пространства.

В обоих вопросах можно также предлагать свои собственные варианты ответов или отмечать вариант "Это должны решать специалисты".

Напомним, что "Солнце Москвы" расположено у Южного входа ВДНХ. Высота нового колеса обозрения сравнима с 45-этажным домом - 140 метров. На колесе предусмотрено 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить по 15 человек. Один прогулочный круг в среднем займет 18 минут 40 секунд. Открыть "Солнце Москвы" планируют в этом году.

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