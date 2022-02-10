На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии

Москвичам предложили выбрать сервисы для нового колеса обозрения "Солнце Москвы" около ВДНХ. Своими предложениями они могут поделиться на сайте проекта "Активный гражданин".

Так, например, можно проголосовать за то, чтобы кабинки колеса обозрения стали площадкой для проведения фотосессий, романтических свиданий и даже для торжественной регистрации брака на высоте. Кроме того, среди вариантов ответов есть занятия йогой над Москвой, а также возможность выбора сценария подсветки колеса. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления", перед выходом на посадку построят несколько мобильных павильонов, объединенных променадом. "Активные граждане" определят, что должно появиться в этой зоне отдыха в первую очередь: магазины и торговые киоски, кафе и рестораны или шоурумы и выставочные пространства.

В обоих вопросах можно также предлагать свои собственные варианты ответов или отмечать вариант "Это должны решать специалисты".

Напомним, что "Солнце Москвы" расположено у Южного входа ВДНХ. Высота нового колеса обозрения сравнима с 45-этажным домом - 140 метров. На колесе предусмотрено 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить по 15 человек. Один прогулочный круг в среднем займет 18 минут 40 секунд. Открыть "Солнце Москвы" планируют в этом году.