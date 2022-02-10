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10.02.2022 08:34
Рубрика: Экономика

Несогласованные перепланировки занимают у москвичей первое место среди нарушений

Текст: Александр Проценко

С начала 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 80 случаев незаконного переоборудования нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы. В настоящее время везде ведутся работы для устранения нарушений. В Москве особенно внимательно следят за такими нарушениями.

Фото: ЕРА
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Как рассказал глава Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский: "Незаконная перепланировка может затронуть несущие конструкции здания, а это может привести к обрушению его отдельных элементов или объекта в целом. Поэтому мы тщательно отслеживаем такие изменения и проверяем их. В 2021 году из 1295 нарушений при использовании городских нежилых помещений большая часть - 77 процентов - пришлась на несанкционированное переустройство. С начала 2022 года специалисты уже выявили 85 фактов самовольного переоборудования помещений. Нарушители привлечены к ответственности, а выявленные случаи находятся в работе с целью их устранения".

По его словам, в тройку нарушений также входят нецелевое использование (8,5 процента) и несоблюдение порядка занятия или использования объектов нежилого фонда (7,1 процента). Так, в Южном Тушине в подвале дома на улице Лодочная без разрешительной документации арендатор переоборудовал нежилое помещение площадью 535,2 кв. м. В результате незаконной перепланировки в ходе шумных работ появилась новая комната, а в других помещениях самовольно установили сантехнику.

Еще в одном нежилом помещении площадью 371,4 кв. м в районе Щукино на улице Расплетина арендатор самовольно изменил конфигурацию комнат и тоже установил дополнительное сантехническое оборудование. Несогласованные "мокрые точки" появились и в результате незаконной перепланировки в Дмитровском районе на улице Ангарской.

В Госинспекции напоминают, что за такого рода нарушения штраф для юридических лиц составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а в случае длительного неустранения - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, арендатор обязан вернуть помещению первичное состояние или согласовать перепланировку.

Перед тем как приступить к работам по перепланировке нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, необходимо согласовать проект и получить разрешение на переустройство в Мосжилинспекции.

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