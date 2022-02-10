Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в учете новых случаев коронавируса

В поликлиниках Москвы положительные результаты экспресс-тестов на COVID-19 наряду с результатами ПЦР-тестов будут учитываться в числе выявляемых случаев. Об этом заявили в оперштабе столицы по контролю за ситуацией с новой коронавирусной инфекцией.

В штабе отметили, что именно из-за изменения методики учета в столице отмечен рост случаев заболевания.

Также в оперативном штабе заметили, что жители столицы, которые сдали положительный экспресс-тест на коронавирус, будут получать необходимое лечение также, как и те, у кого положительный результат ПЦР-теста.

"Наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста", - добавили в оперштабе.