Сергей Собянин: Стадион "Торпедо" станет ядром крупного спортивного кластера

С конца прошлого года началась реконструкция знаменитого стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. В новом формате ему предстоит стать ядром большого будущего спортивного кластера. Как идут работы на этой грандиозной стройке в Даниловском районе, проверил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здесь, на Симоновской набережной, по сути дела ведется продолжение реконструкции территории ЗИЛа, - рассказал глава города. - Строится жилой район, объекты соцкультбыта, поликлиники, школы, детские сады и большой спортивный кластер, ядром которого станет стадион имени Эдуарда Стрельцова, знаменитый на всю страну, на весь мир. Сделанный по современным стандартам, с увеличением трибунного пространства и количества мест, он по-прежнему будет служить спортсменам Москвы".

Для спортсменов же на время реконструкции построили физкультурно- оздоровительный комплекс. В этом трехэтажном здании, построенном на улице Восточной в Даниловском районе на частные инвестиции, созданы все условия для занятий спортом. На первом этаже расположен универсальный игровой зал, предназначенный для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу. На втором этаже - зал для бокса, на третьем - для борьбы. Плюс на каждом уровне - тренажерные залы.Тренируются в них сейчас 700 воспитанников физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", Центра олимпийской подготовки и Московской баскетбольной академии. Они уже оценили, насколько все продумано в новом комплексе. Комфортные автоматизированные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский блок, уютное кафе. Во всем здании - безбарьерная среда для маломобильных - с микросхемами, поручнями, зеркалами, тактильными табличками.

Теперь задача города - комплексно реконструировать стадион "Торпедо", построенный в 1959 году. Из тренировочного поля для заводской футбольной команды - московского "Торпедо" - решено превратить его в футбольную арену, которая отвечает всем требованиям наших дней для проведения всероссийских и международных соревнований высшей IV категории по классификации УЕФА и I категории по классификации РФС.

"Жители близлежащих районов и вообще все москвичи волновались за судьбу стадиона, мало кто верил, что он будет реконструирован и построен заново по новым стандартам", - напомнил Собянин. И тем не менее это уже делается. Проектом предусмотрено увеличить на стадионе на 1,6 тысячи - до 15 тысяч мест для зрителей. На игровом поле, где когда-то была уложена одной из первых в России система электрического подогрева газона, сейчас появится искусственный газон. Рядом построят еще три тренировочных поля - одно полноразмерное (105х68) и два малых (60х40) уровня FIFA Quality Pro.

Не забыли проектировщики и про помещения для музея торпедовцев, магазин клубной атрибутики, детской футбольной академии "Торпедо" и других вспомогательных служб. Завершить реконструкцию стадиона планируется в 2025 году. К этому времени футболисты планируют провести на обновленном стадионе свой первый матч, сообщил президент компании-инвестора Антон Ежков.

Справка "РГ"

С 2015 по 2021 год в столице построено семь профессиональных футбольных полей для спортивных школ города. До конца 2022 года планируется построить еще четыре. Всего же в Москве имеется 1338 футбольных полей, среди которых 144 полноразмерных, 1153 площадки для игры в футбол и 41 футбольный манеж. Более половины полей оборудованы на школьных стадионах, где пользоваться ими могут все москвичи.

Инфраструктура большого футбола представлена в российской столице 6 стадионами: "Лужники", "Открытие Арена", "ЦСКА, "Динамо", "Торпедо" и "Локомотив".