Наталья Сергунина: С начала зимы в обновленной усадьбе Деда Мороза в Москве прошло более 40 тысяч интерактивных программ

Более 40 тысяч интерактивных программ за два месяца провели в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В середине декабря прошлого года резиденция открылась после масштабной модернизации и теперь готова принимать гостей круглый год, а не только зимой.

"Московская резиденция Деда Мороза - именно то место, где и дети, и взрослые могут ощутить праздник независимо от сезона. Обновились интерьеры, появились новые площадки, например лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства. Они будут работать круглый год. Только с начала этой зимы здесь провели больше 40 тысяч интерактивных программ - экскурсий и мастер-классов", - рассказала Сергунина.