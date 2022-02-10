Театр Российской армии установил памятную звезду Владимира Зельдина

В Театре Российской армии открыли еще одну памятную звезду - она посвящена Владимиру Зельдину. Сегодня, 10 февраля, народный артист СССР праздновал бы свой 107-й день рождения. В Театре Российской (ранее - Советской) армии легендарный актер служил более 70 лет.

"Звездная аллея" появилась в фойе театра в 2020 году - здесь увековечены имена артистов, которые прославили Театр Российской армии. Среди них звезды народных артистов СССР Алексея Попова, Андрея Попова, Любови Добржанской, Нины Сазоновой. Одним из любимейших артистов, конечно, был и остается Владимир Зельдин - он служил в Театре Российской армии с 1945-го и даже в возрасте 101 года играл в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи".

"Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность", - отметил директор департамента культуры Минобороны Артем Горный. Он также напомнил, что имя Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса - он единственный в мире артист, который выходил на сцену в столь почтенном возрасте.

На торжественной церемонии присутствовали и артисты театра, в том числе народная артистка РСФСР Алина Покровская. Вместе с Владимиром Зельдиным она выходила на сцену не раз. А еще партнерами Владимира Михайловича были Нина Сазонова в спектакле "Деревья умирают стоя", Любовь Добржанская в "Учителе танцев", Людмила Касаткина в постановке "Раскинулось море широко", Лариса Голубкина в спектакле "Последний пылко влюбленный"…

"Он оставил бесценное наследие для всего театрального сообщества - на его счету более 60 ролей в театре и более 70 в кино- и телепроектах. Владимир Зельдин был гордостью всей страны и полным кавалером орденов "За заслуги перед Отечеством", подчеркивают в Театре.

Владимир Зельдин скончался в октябре 2016 года на 102-м году жизни.