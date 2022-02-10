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Текст:   Сергей Жуков 
18:27 10.02.2022

Треть элитного жилья в Москве покупают жители регионов

Около трети дорогостоящего жилья в старых границах Москвы покупают жители российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Инком-Недвижимость".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: iStock
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек

Интерес к московским квадратным метрам проявляют в основном жители Санкт-Петербурга и нефтегазовых регионов России (Западной и Восточной Сибири, Крайнего Севера). Их преимущественно интересуют квартиры с одной спальней. Подобные варианты покупатели рассматривают как альтернативу гостинице или жилплощадь для обучающихся в столичных вузах детей.

Иностранцы же совершают единичные покупки. Речь идет исключительно о выходцах из бывших республик Советского Союза. Зато среди продавцов каждый десятый - представитель стран дальнего зарубежья (в основном из Европы).

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