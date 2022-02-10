Ушел из жизни ведущий актер брянской драмы Леонид Гой

В Брянске ушел из жизни ведущий актер театра драмы им. А.К. Толстого Леонид Гой. "Его значение в театре еще предстоит оценить, а нам пережить глубину потери", - говорится в некрологе на сайте театра.

Леонид Гой родился 1 апреля 1954 года. После окончания Саратовского театрального училища работал в Грозненском театре драмы им. Лермонтова. С 1979 года - актер брянской драмы.

"43 года на брянской сцене. Актерская судьба Леонида Гой была полноценной и перспективной", - сообщили коллеги артиста.

Леонид Гой был занят более, чем в 20 спектаклях. В его биографии есть и работа в кино - в 1987 году он снимался в фильме "Мисс миллионерша".