В Москве за 2021 год провели рекордное число операций пациентам с инфарктом

В Москве увеличилась доступность высокотехнологичной медпомощи при лечении экстренных кардиологических патологий. В 2021 году в городских больницах инфарктной сети было проведено рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "За последние 8 лет мы прошли колоссальный путь в улучшении экстренной помощи пациентам с инсультами и инфарктами. В результате сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование. С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%. Это позволило спасти тысячи жизней. Кроме того, вовремя проведенное стентирование при остром инфаркте спасает от сердечной недостаточности в будущем. Уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда - одной из самых тяжелых форм инфаркта с самым высоким риском летальности - в столице еще выше и достигает 94%. Доступность таких операций удалось увеличить даже в условиях пандемии".

Такой уровень развития плановой и экстренной кардиологической помощи в столице отвечает лучшим мировым стандартам как с точки зрения доступности, так и в части использования новейших подходов к диагностике и лечению всего спектра сердечно-сосудистых заболеваний. Опыт Москвы в этой сфере высоко оценивается, в том числе и на международном уровне.

В 2013 году в столице была создана инфарктная сеть. В нее входят более 20 городских стационаров, в которых оказывается высокотехнологичная экстренная помощь пациентам с любыми кардиологическими патологиями. На базе инфарктной сети в столице в 2017 году была создана инсультная сеть. В настоящий момент в нее входят 12 больниц.

В каждом из стационаров инфарктно-инсультной сети находятся современное высокотехнологичное оборудование и штат профессиональных врачей, в том числе эндоваскулярных хирургов, которые обеспечивают круглосуточную работу сети для экстренного оказания помощи пациентам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями. Больницы равномерно распределены по Москве для обеспечения максимально быстрого приезда автомобилей скорой помощи. На сегодняшний день в абсолютном большинстве случаев пациентам с инфарктом и инсультом начинают проведение экстренной операции уже спустя 40 минут после прибытия бригады скорой помощи на вызов.

В 2021 году пациентам городских стационаров столицы, а также москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное количество высокотехнологичных операций - более 171 тысячи. При этом чаще всего такую помощь оказывали именно в области сердечно-сосудистой хирургии.

Успехи развития экстренной кардиологической помощи в столице были отмечены специалистами на состоявшемся в ноябре международном III Московском конгрессе кардиологов. В нем приняли участие более трех тысяч специалистов в области клинической, фундаментальной кардиологии и смежных дисциплин из России, ряда европейских стран и США. При этом особый интерес у зарубежных экспертов вызвала эффективная организация медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в условиях пандемии COVID-19.