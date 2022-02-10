В России открылся первый Музей криптографии

Музей открылся впервые, наука криптография - молодая, хотя собственно "тайнописью" человечество занимается с древнейших времен. Что и зачем зашифровывают люди веками? Как помогали изменить историю разгаданные шифры? Разгадки и ответы открываются в масштабной экспозиции нового музея.

- Рассказывать о криптографии неподготовленным людям достаточно сложно, поэтому нам важно было начать разговор с личного опыта человека, показать его ежедневность через новую оптику, - говорит креативный директор и главный куратор музея Анна Титовец. - Так и появилась одна из особенностей музея - обратная хронология. "Зашифрованное" путешествие мы начинаем не с Древнего мира, а пожалуй, с самого сложного, но и самого близкого современному человеку - безопасности его цифровой жизни.

Пройдя сквозь огромную замочную скважину, подсвеченную неоновым синим, попадаем словно внутрь компьютера, и первое, что видим - ключ. Это центральный элемент криптографии - без него ни одно сообщение не расшифровать. "Спрятать" любое послание можно и самому - вводим на огромном экране текст, компьютер переводит его в двоичный код, выбираем из библиотеки понравившуюся табличку-ключ, вставляем ее в специальный разъем и - готово! Следующему посетителю придется постараться: чтобы проделать то же самое, для начала он должен разгадать ваше сообщение, подобрав отмычку.

Криптография преследует нас сегодня на каждом шагу. Электронные платежи, сообщения в мессенджерах, действия в браузере, "умные" предметы и много чего еще - все это защищают от перехвата криптографические алгоритмы. А пароли? Их, конечно, тоже шифруют, но все равно надо быть начеку. Компьютерная игра о "Царстве плохих паролей" - в нее можно сыграть здесь же - поможет разобраться, какие лучше не создавать. Рядом - восьмитомник современного немецкого художника Арама Бартола, который называется "Забыли свой пароль?": в нем он в алфавитном порядке собрал одну из самых масштабных утечек данных в истории - почти пять миллионов паролей, взломанных в 2012 году в соцсети LinkedIn. Такая вот наглядная и увесистая уязвимость.

Блокчейн и NFT, мировые криптостандарты (между прочим, позволить себе иметь криптостандарт может далеко не каждая страна, а у нас их сразу несколько, главные - "Кузнечик" и "Магма"), уголок хакера, бестиарий вирусов и даже карманный калькулятор-микрокомпьютер с функцией шифрования - все это можно увидеть в части выставки, относящейся к нашему времени. А если немного перегрузились, добро пожаловать в комнату отдыха, или data detox. Здесь тишина, растения и намеренно не ловит сеть.

Выдохнули? Следующий виток истории - появление телеграфа, радио, телефона и телевидения. Каждая из тем представляет собой своеобразную улочку, по которой можно пройтись. Например, радио. На первый взгляд в витринах грубые неказистые ящики - но именно они хранят все тайны шифровки звука. Одна их техник - скремблинг: звуковая дорожка режется на кусочки, которые потом перемешиваются определенным образом. Разумеется, понять, что говорится, совершенно невозможно. А вот ряд симпатичных рожочков - вытягиваешь какой-нибудь из гнезда, прикладываешь к уху и слушаешь шпионские станции. Советскую (а теперь российскую) "Жужжалку", кстати, и сейчас можно поймать в эфире.

Криптография преследует нас сегодня на каждом шагу

В криптографии есть место и классическому вопросу - "так кто же первый?" Американец Клод Шеннон или советский ученый Владимир Котельников? Оба заложили основы криптографии и почти одновременно доказали возможность существования абсолютно стойкой шифросистемы. Только вот работы нашего ученого не афишировались и были засекречены практически до последнего. Впрочем, как и вся шифровальная техника - в этом смысле экспозиция музея по-настоящему уникальна, все эти предметы раньше никогда не выставлялись.

Впервые в России показывается и легендарная "Энигма" - главная шифровальная машина нацистской Германии. Она была поистине "крепким орешком", но шансов ей не оставила "Бомба Тьюринга-Уэлчмана". Машина из 108 барабанов, имитирующих работу 36 "Энигм", помогала взломать, казалось, невзламываемые сообщения. В музее представлена копия впечатляющего изобретения. Считается, что этот исторический взлом помог приблизить конец Второй мировой.

Музей криптографии в Москве отправит своих посетителей в "зашифрованное" интерактивное путешествие. Фото: пресс-служба Музея криптографии

Кстати

Секретная связь Солженицына

Здание на Ботанической улице, в котором расположен Музей криптографии, было построено в 1885 году как Александро-Мариинский приют для мальчиков. После революции здесь были детская сельскохозяйственная колония, детские дома и школы. С 1946 по 1954 год здесь находилась Марфинская лаборатория, знаменитая "шарашка", где создавали технику секретной связи. К работе привлекали советских заключенных - ученых-математиков и лингвистов, среди которых был и писатель Александр Солженицын. Он был заведующим библиотекой, преподавателем английского и сотрудником акустической группы, занимавшейся, в частности, улучшением качества речи в первой советской цифровой системе шифрования звука М-803. В 1955 году Марфинскую шарашку преобразовали в Научно-исследовательский институт автоматики, в новом статусе продолжившего разработку аппаратуры секретной связи. Здание было засекреченным до 2019 года, когда было передано Музею криптографии.