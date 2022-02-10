В выходные в Москве будет теплее обычного

На пять-шесть градусов теплее февральской нормы будет в Москве в приближающиеся выходные. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова рассказала RT, что днем в субботу и воскресенье столбики термометров в столичном регионе не опустятся ниже минус трех, а в южных районах Московской области будет даже плюсовая температура. Ночами ожидается от минус 2-4 градусов в Москве и до минус 6 в области. Начало следующей недели также обещает быть теплым и солнечным - с температурой около ноля.