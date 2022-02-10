Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень

В Москве врачи спасли пациенту почку, в которой был 7-сантиметровый камень.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, 43-летний мужчина обратился с жалобами на постоянные ноющие боли в поясничной области. Поликлиника направила его в больницу имени С.И. Спасокукоцкого. Выяснилось, что еще более 20 лет назад врачи нашли у него в левой почке камень. Но мужчина после этого ни разу по этому поводу не обращался за медицинской помощью.

Камень за это время увеличился до 7 сантиметров, нарушив нормальное функционирование почки. Это могло привести к ее гибели, поэтому врачи решили удалить камень хирургическим путем.

Сначала урологи планировали сделать это через небольшой прокол почки. Однако после компьютерной томографии специалисты обнаружили у пациента редкую анатомическую особенность - поперечно-ободочная кишка в нижней части располагалась позади почки (обычно она располагается перед ней). В таком случае вероятность повреждения кишки была крайне высока. Поэтому медики приняли решение выполнить другую малотравматичную операцию.

Команда урологов под руководством профессора, заведующего урологическим отделением больницы Вигена Малхасяна с помощью лапароскопического оборудования сначала сместила часть ободочной кишки от почки на безопасное расстояние, а затем через небольшой надрез целиком извлекла камень.

"Это был достаточно нестандартный случай, когда мы из-за анатомических особенностей пациента не могли провести стандартную эндоскопическую операцию, на которую изначально был настроен мужчина. После консультаций с пациентом и его родственниками мы обосновали другой метод хирургического вмешательства, позволившего не только извлечь камень, но и сохранить обе почки, максимально снизив риск повреждения кишечника", - рассказал Виген Малхасян.

Операция прошла успешно и заняла всего 48 минут. Через три дня мужчину выписали домой. Контрольное исследование показало, что почка функционирует нормально, а сам пациент чувствует себя хорошо. Современные технологии и профессионализм врачей помогли ему избавиться не только от боли в пояснице, но и сохранить почку, полностью восстановив ее функцию.