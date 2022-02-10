Новости

Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке 20:26
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом 18:11
В Чечне предложили переименовать суды Грозного 18:10
Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений 17:58
ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе 17:58
Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо 17:55
Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете 17:55
Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19 17:54
Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 20:15
Рубрика: Экономика

Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки

Текст: Нина Егоршева
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Для Дальнего Востока будут разработаны меры поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки. Соответствующее поручение дал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа.

В ДФО предложили создать еще одну особую экономическую зону

Сегодня на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда страны и третья часть российских запасов древесины. При этом объем заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. "Из допустимого ежегодного объема изъятия древесины на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается не более 20 %. В 2021 году объем составил менее 15 % или 17,5 млн куб. м. Правительством России принято решение о запрете экспорта сырья. Для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей осуществляется целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы и преференции в рамках территорий опережающего развития, льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной продукции на экспорт", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Сообщается, что на Дальнем Востоке уже реализовано 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, пять из которых в Хабаровском крае, по три в Приморском крае и Бурятии, один проект в Амурской области. Также построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объем привлеченных инвестиций составляет около 41 млрд рублей.

По словам Юрия Трутнев, нужно сделать так, чтобы запускались новые проекты, строились новые перерабатывающие мощности. "Строительство лесных дорог - одна из существенных затратных частей таких инвестиционных проектов. Некоторую часть нагрузки может взять государство за счет снижения налогов или других инструментов", - отметил вице-премьер.

Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проработать вопрос по разработке комплекса мер поддержки инвесторов, реализующих на Дальнем Востоке проекты в сфере лесной промышленности. Также поручено провести анализ состояния лесопромышленного комплекса и разработать механизм формирования лесных участков под реализацию инвестипроектов, а также проработать меры по трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса.

Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. При этом в январе 2022 года экспорт древесины с территории Дальнего Востока сократился с 314,5 тыс. тонн до 288,1 тыс. тонн.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры ДФО

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19