Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки

Для Дальнего Востока будут разработаны меры поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки. Соответствующее поручение дал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа.

Сегодня на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда страны и третья часть российских запасов древесины. При этом объем заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. "Из допустимого ежегодного объема изъятия древесины на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается не более 20 %. В 2021 году объем составил менее 15 % или 17,5 млн куб. м. Правительством России принято решение о запрете экспорта сырья. Для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей осуществляется целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы и преференции в рамках территорий опережающего развития, льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной продукции на экспорт", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Сообщается, что на Дальнем Востоке уже реализовано 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, пять из которых в Хабаровском крае, по три в Приморском крае и Бурятии, один проект в Амурской области. Также построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объем привлеченных инвестиций составляет около 41 млрд рублей.

По словам Юрия Трутнев, нужно сделать так, чтобы запускались новые проекты, строились новые перерабатывающие мощности. "Строительство лесных дорог - одна из существенных затратных частей таких инвестиционных проектов. Некоторую часть нагрузки может взять государство за счет снижения налогов или других инструментов", - отметил вице-премьер.

Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проработать вопрос по разработке комплекса мер поддержки инвесторов, реализующих на Дальнем Востоке проекты в сфере лесной промышленности. Также поручено провести анализ состояния лесопромышленного комплекса и разработать механизм формирования лесных участков под реализацию инвестипроектов, а также проработать меры по трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса.

Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. При этом в январе 2022 года экспорт древесины с территории Дальнего Востока сократился с 314,5 тыс. тонн до 288,1 тыс. тонн.