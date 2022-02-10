Гендиректор Сахалинского ипотечного агентства ушел в отставку

Генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Алексей Мунгалов покинул пост. Накануне на заседании регионального правительства в адрес агентства прозвучала критика по поводу риска недостижения целевых показателей по объему возводимого жилья.

Как сообщает пресс-служба правительства области, после этого Алексей Мунгалов и решил подать в отставку по собственному желанию.

АО "Сахалинское Ипотечное Агентство" создано властями островного региона в 2015 году. Это коммерческая организация, цель которой - организация системы ипотечного кредитования для обеспечения людей доступным жильем.

Проекты агентства предусматривают возведение домов в рамках жилищно-строительных кооперативов. В последнее время строится арендное жилье.