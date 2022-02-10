Гендиректор Сахалинского ипотечного агентства ушел в отставку

Новости

Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой 02:40
Макрон назвал переговоры с Путиным "содержательными и насыщенными" 02:05
В штате Нью-Йорк два человека получили ранения при стрельбе возле школы 01:44
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников 01:15
В Испании отменяют ношение масок на открытом воздухе 00:41
ЦПВС: Амнистированные с помощью США террористы уезжают в Америку и Европу 00:06
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года 09.02.2022
Комплексы ПВО производства РФ сорвали атаку Израиля на провинцию Дамаск 09.02.2022
Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре 09.02.2022
МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией 09.02.2022
"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения 09.02.2022
"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом" 09.02.2022
Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании 09.02.2022
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона 09.02.2022
Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6% 09.02.2022
Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом 09.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 06:01
Рубрика: Власть

Гендиректор Сахалинского ипотечного агентства ушел в отставку

Текст: Юлия Гарднер

Генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Алексей Мунгалов покинул пост. Накануне на заседании регионального правительства в адрес агентства прозвучала критика по поводу риска недостижения целевых показателей по объему возводимого жилья.

Глава Рыбинска Денис Добряков ушел в отставку

Как сообщает пресс-служба правительства области, после этого Алексей Мунгалов и решил подать в отставку по собственному желанию.

АО "Сахалинское Ипотечное Агентство" создано властями островного региона в 2015 году. Это коммерческая организация, цель которой - организация системы ипотечного кредитования для обеспечения людей доступным жильем.

Проекты агентства предусматривают возведение домов в рамках жилищно-строительных кооперативов. В последнее время строится арендное жилье.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах