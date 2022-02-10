На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов

В ближайшие дни на горных склонах в Камчатском крае проведут предупредительный спуск лавин. Обстрелы будут выполнены минометным подразделением отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Профилактические мероприятия проведут по заявке Камчатского противолавинного центра для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и обеспечить безопасность местных жителей.

Всю прошлую неделю на полуострове бушевал снежный циклон. Вероятность схода лавин существует в горных районах Усть-Большерецкого и Елизовского районов, в Петропавловске-Камчатском, а также на склонах вулканов Козельский, Вилючинский, Корякский и Авачинский.