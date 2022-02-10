Онкобольных из ЕАО будут отправлять на лечение в Хабаровск

Жители Еврейской автономии, страдающие онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, теперь смогут проходить лечение в медицинских учреждениях Хабаровского края. Соглашение об этом подписали глава хабаровского минздрава Юрий Бойченко и начальник департамента здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев.

Как рассказал в своем Telegram-канале зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов, в регионе есть медцентры, в которых оказывается помощь не только хабаровчанам, но и жителям других субъектов ДФО.

"Усиление материально-технической базы краевых медицинских организаций позволяет закрывать потребности в исследованиях и оперативных вмешательствах соседних регионов", - написал зампред.

В качестве примера он привел краевой клинический центр онкологии, где совсем недавно были запущены линейный ускоритель туннельного типа и морфологическая лаборатория.

Юрий Бойченко в свою очередь напомнил, что краевой минздрав уже давно сотрудничает с Еврейской автономией, в частности, в области оказания неотложной помощи.

"Есть населенные пункты, которые территориально расположены ближе к нашему городу. В случае экстренных ситуаций - например, при инфаркте миокарда, нужно оперативно доставить пациента для хирургического вмешательства в рамках "золотого часа", - пояснил он.

Отмечается, что лечить пациентов из ЕАО будут бесплатно - в рамках ОМС.