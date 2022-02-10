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10.02.2022 07:52

Почему приморские страховщики несут миллионные убытки

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 30(8678)
В Владивостоке задержана семья автоподставщиков - родители и их 22-летний сын. В 2021 году они на семи своих автомобилях совершили 32 ДТП. Полученные ими выплаты по ОСАГО превысили шесть миллионов рублей.
Фото: РИА Новости
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Как отмечают в прокуратуре края, фигуранты намеренно провоцировали аварии, в которых формально выступали пострадавшей стороной, что и давало им право на страховые выплаты. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой". Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы. Есть пока официально не подтвержденная информация, что семейство автоподставщиков совершило целых 160 спровоцированных ДТП.

Сергей Мостовой, руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству в Приморском крае, объясняет, что новый вид "заработка" мошенники освоили с вступлением в силу поправок в закон "Об ОСАГО", которые увеличили максимальную сумму выплат до 400 тысяч рублей.

Закон предусматривает также возможность натурального возмещения, но оказалось, что в регионе, где до сих пор огромное количество старых японских машин, это сложно.

- Ремонт должен проводиться с использованием новых зап­частей, а где их взять на 20-летнюю "японку"? Владелец такой машины имеет право требовать деньги, а страховщики обязаны выплатить суммы согласно справочнику Российского союза автостраховщиков (РСА), - поясняет он.

Это и дает возможность для мошенничества. Страховщики говорят, что два года назад в фаворе у автоподставщиков были "гибриды" Toyota Prius. ДТП они старались подстроить так, чтобы пострадал инвертор, цена которого 250 тысяч рублей по справочнику РСА и 25 - на авторынке. Сейчас "хитом" мошенников стал Daihatsu Terios, одна фара для него стоит 180 тысяч рублей. Деньги на покупку выплачиваются с учетом износа автомобиля, но суммы, остающиеся после приобретения бэушных зап­частей и ремонта, позволяют безбедно жить. Тем более что во Владивостоке, где машин почти столько же, сколько людей, всегда можно совершить новое ДТП.

Многолетняя безнаказанная деятельность автоподставщиков в крае спровоцировала развитие кризиса доступности ОСАГО

По данным информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза", весь 2021 год Приморье возглавляло "красную" высокорисковую зону рейтинга регионов РФ по уровню мошеннических выплат в ОСАГО. Частота страховых случаев в крае составила семь процентов, что на 2,2 процента выше общероссийского показателя. Размер средней страховой выплаты на территории региона превысил уровень по РФ сразу на 22 процента и составил 92400 рублей. Это даже на четыре процента выше цифр 2019 года, когда сумма средней страховой выплаты в Приморье составляла 88782 руб­ля. Выводы экспертов не­утешительны: многолетняя безнаказанная деятельность автоподставщиков в крае спровоцировала развитие кризиса доступности ОСАГО.

Страховщики, работающие в Приморье, говорят о том же: несколько лет подряд они обращались в правоохранительные органы, однако существенной помощи так и не добились. Между тем убытки, которые они несут, насчитывают десятки и сотни миллионов рублей. Кроме того, страдают и законопослушные автолюбители, которые получают в авариях травмы, несут материальные потери и, наконец, не могут без проблем купить полисы ОСАГО.

Фото: iStock
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В конце прошлого года власти Приморья соз­дали специальную рабочую группу для борьбы со страховым мошенничеством и для повышения эффективности услуг в сфере ОСАГО. В нее вошли представители регионального минтранса, Центробанка, страховщики и правоохранители. Остается надеяться, что дело против знаменитого семейства автомошенников не останется единственным.

Тем более, что заняться есть чем и кем. Автоподставщиков во Владивостоке и Приморье уже достаточно, от них страдают как самые обычные автомобилисты, так и владельцы элитных машин. Однажды было спровоцировано ДТП с "Роллс-Ройсом" за 20 миллионов рублей.

Более того, как уверяют страховщики, в крае сформировался целый "черный рынок", на котором можно найти вакансии подставных участников ДТП. В день им готовы платить 15-20 тысяч рублей. Часто за такую "работу" берутся приезжие из стран СНГ.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя, представители ВСС советуют автолюбителям обязательно соблюдать правила дорожного движения, а тем, кто попал в ДТП, при малейших подозрениях на автоподставу вызывать ГИБДД, не соглашаться на оформление европротокола, выгодного автоподставщикам, требовать проведения трассологической экспертизы.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Автострахование

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