Почему темпы роста грузооборота портов ДФО отстали от общероссийских

Перевалка грузов в морских воротах округа по итогам минувшего года выросла всего на полпроцента - самый низкий показатель за последние десять лет (в целом по России - почти на два процента). И это на фоне повышенного спроса на перевозки, когда в третьем квартале 2021 года скопление контейнеров в ряде приморских портов привело к практически ручному управлению транспортными потоками со стороны минтранса. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".

Конъюнктура рынка

По данным исследования НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Морского государственного университета имени Невельского и компании "ДНИИМФ-Восточный", последствия транспортного коллапса разные предприятия и порты преодолевали по-разному. Итоги года это ярко продемонстрировали.

- Основной грузопоток портов Дальнего Востока - экспорт, в минувшем году он впервые за несколько лет не вырос, а немного снизился. Динамика по номенклатуре была разной: наливные грузы остались на уровне 2020 года, навалочные и тарно-штучные показали незначительный рост (в основном, за счет руды), перевалка металлов снизилась до показателей 2019-го. Больше всего (на 16 процентов) сократился вывоз леса. На треть увеличился импорт в Россию через наши порты, - отметил директор НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Александр Гаврилов.

А вот что скрывается за цифрами. Sakhalin Energy приостанавливала производство продукции, проводя модернизацию на добывающих платформах проекта "Сахалин-1". По проекту "Сахалин-2" продолжила реконструкцию и строительство нефтепроводов с выходом на порт Де-Кастри и компания "ННК-Сахалинморнефтегаз".

Лучший результат за 12 лет работы показал порт Козьмино: перевалка нефти на экспорт составила 35,1 миллиона тонн (+6,7 процента к 2020 году). Постепенное восстановление объемов транспортировки происходило по мере стабилизации ситуации на мировом рынке нефти и ослабления ограничений на ее добычу.

Уголь впервые за последние пять лет не стал драйвером роста грузовой базы морских портов ДФО. По оценке экспертов, его перевалка находилась под влиянием разнонаправленных тенденций, одна из которых - дефицит провозных мощностей, постоянная загруженность железнодорожных путей на подходах к портам.

- На общем фоне снижения показателей у стивидоров Хабаровского края новый терминал "ВаниноТрансУголь", имеющий приоритет для перевозок якутского угля, увеличил перевалку более чем в 12 раз (до 7,4 миллиона тонн). Порты Беринговский на Чукотке и Невельск на Сахалине, не имеющие выхода на "переполненную" материковую железнодорожную магистраль, также демонстрируют рост, - подчеркнул Александр Гаврилов.

А отправка лесной продукции обновила минимум из-за продолжающейся стагнации в этой отрасли на Дальнем Востоке.

Оседлать волну

Самые большие перемены произошли в контейнерном сегменте. Первопричина - проблемы мирового рынка перевозок на фоне ограничительных мер и разного рода локдаунов, в том числе затоваривание портов и складов в одной части света и дефицит товаров и контейнерного оборудования в другой.

Рост ставок на трансокеанских маршрутах сделал более привлекательной отправку грузов через порты Владивосток и Восточный, к чему оказалась не готова портовая и железнодорожная инфраструктура региона. В 2021 году количество контейнерных линий с заходами в порты Приморья фактически удвоилось.

- Возросшая нагрузка и неравномерность поставок привели к всплеску спроса на перевозки в фурах из портов до складов конечного получателя. Особенно, когда речь шла о грузах, требующих скорой доставки, - прокомментировала эксперт НОЦ Анна Вороненко. - Еще одна характерная тенденция года при дефиците контейнерного оборудования - частичный "выход" грузов из контейнеров в сегмент перевозок генгрузов навалом. Такие схемы применялись для крупных партий товаров, риск повреждения которых невысок, например, для стройматериалов или химической продукции в биг-бэгах (эластичных мешках из полипропилена).

Уголь впервые за последние пять лет не обеспечил рост грузовой базы морских портов ДФО

Стивидоры почувствовали конъюнктуру. Как отметил помощник ректора по научной работе МГУ имени Невельского Михаил Холоша, "наши эксперты давно прогнозировали, что рано или поздно владельцы универсальных причалов убедятся: уголь дает объемы, а контейнеры - доходы".

Так, Восточный порт, с 2006 года не осуществлявший перевалку генгрузов и контейнеров на причальном комплексе №1, обработал в минувшем году почти 1,5 миллиона тонн металлов и более четырех тысяч TEU, объявив о грядущей модернизации, чтобы в дальнейшем "оседлать волну".

Продолжил наращивать мощности российский лидер по перевалке контейнеров - Владивостокский морской торговый порт (на его долю приходится 35,6 процента следующих через Дальний Восток грузов).

После многолетнего перерыва начали обслуживать импорт в контейнерах рыбный и торговый порты в Находке, Ванинский морской торговый порт, ряд терминалов во Владивостоке. Все это в совокупности и обусловило проблемы с каботажными перевозками, ведь для грузов ВЭД используется та же инфраструктура, особенно на подходах к портам. На фоне дефицита мощностей произошел срыв сроков северного завоза.

Пробка из-за погодных условий (лед встал на две недели раньше прогнозируемых сроков) на входе в акваторию Севморпути дополнила картину: почти все порты восточной Арктики снизили приемку-отправку.

Еще одна характерная черта 2021 года - рост перевалки рыбной продукции (тарированной и в контейнерах) в центральные регионы России, в том числе из-за снижения поставок в Китай, вызванных запретами в связи с пандемией.

Что дальше?

По мнению участников рынка, поиск решений продолжится в 2022 году. В частности, государство озабочено тем, чтобы портовики не задвигали каботаж в дальний угол в угоду транзиту и внешнеторговым грузам. Минтранс России предложил правительству внести поправку в федеральный закон "О морских портах в РФ", обязывающую операторов морских терминалов "в приоритетном порядке обрабатывать социально значимые грузы".

В конце декабря президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев отметил, что компания готова увеличивать количество судов на каботажных линиях. Он попросил власти субъектов ДФО представить информацию о прогнозируемых в 2022 году объемах грузов, в том числе для инфраструктурных проектов.

- Это поможет составить график поквартальных отгрузок и организовать бесперебойную работу портов и флота, - подчеркнул Коростелев.

Но необходимо и ускоренное развитие инфраструктуры ДФО, расшивка узких мест. Многие эксперты сходятся в мнении, что именно железнодорожная инфраструктура на подходах к портам достигла критического уровня.

- Инвесторы портовой инфраструктуры столкнулись со сложностями, связанными с коронакризисом и непредсказуемыми изменениями в логистических схемах, - подчеркивает эксперт ИАА "Портньюс"Виталий Чернов. - В этих условиях крайне сложно начинать новые долго­срочные проекты, требующие больших инвестиций. Впрочем, отставание развития железнодорожной инфраструктуры от портовой достигло уже таких критических показателей, что и существующие проекты зачастую не выходят на окупаемость. Россия остро нуждается в формировании транспортного баланса, о котором говорят на протяжении нескольких последних лет.