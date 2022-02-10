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Рубрика: Экономика

Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25%

Текст: Марина Трубилина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На 20-25% подорожала за год аренда комнат в ряде городов России.

Сильнее всего среди 70 крупнейших городов повысилась арендная плата в Чите (+25,1%), Кемерове (+23,8%), Севастополе (+23,3%), Мурманске (+23,3%), Барнауле (+22,8%). В Ставрополе цены выросли на 22,7%, в Грозном на 21,6%, в Череповце на 21,2, в Калининграде на 20,7% и в Астрахани на 17%. Такие данные приводит портал "Мир квартир".

В девяти городах комнаты подешевели. Среди них - Нижний Тагил (-12,7%), Улан-Удэ (-12,4%), Магнитогорск (-11,4%), Сочи (-9,1%), Симферополь (-7,5%), Новокузнецк (-6,6%), Калуга (-5,8%), Сургут (-1,6%) и Пенза (-0,1%).

В среднем по 70 городам арендные ставки на комнаты выросли с февраля 2021 года на 8% - до 7662 рубля в месяц. При этом спрос на комнаты практически не изменился и сильно уступает спросу на отдельные квартиры.

Фото: iStock
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Самые дорогие комнаты, сдаваемые в аренду - в Москве (17 346 рублей в месяц), Сочи (14 444 руб.) и Санкт-Петербурге (13 055 руб.). Затем идут Московская область (12 829 руб./мес.) и Хабаровск (12 314 руб./мес.).

Самые бюджетные комнаты сдаются в Пензе - в среднем всего за 4475 рублей в месяц. Менее 5000 рублей такое жилье стоит в еще трех российских городах - Магнитогорске, Волжском и Саранске.

"На отдельное жилье арендные ставки за год выросли заметнее, чем на комнаты. Так, однокомнатные квартиры подорожали на 15%, малогабаритные "однушки" и студии - на 11%", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко. Спрос на комнаты в крупных городах формируют в основном малообеспеченные студенты и трудовые мигранты.

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