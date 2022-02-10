Самолет "Байкал" будут собирать на Дальнем Востоке

Авиастроительная компания "Байкал-Инжиниринг" при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития "Комсомольск" авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на полях IX Национальной выставки и форума NAIS 2022.

Как сообщили в КРДВ, проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава.

- Важно, что самолет, который будет перевозить дальневосточников планируется собирать именно на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, - подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. - Уверен, что мы совместно создадим современное предприятие, которое заложит долгосрочную основу развитию авиационного комплекса Дальневосточного федерального округа.

Авиастроительная компания в ближайшее время подаст заявку на получение статуса резидента ТОР "Комсомольск". Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики построит на ТОР "Комсомольск" необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы компании в аренду на льготных условиях.