Самолет "Байкал" будут собирать на Дальнем Востоке

Новости

Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID 12:07
Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества 11:58
В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников 11:50
Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году 11:48
ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом 11:44
Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований 11:42
Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией 11:37
Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке 11:34
На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 12:38
Рубрика: Экономика

Самолет "Байкал" будут собирать на Дальнем Востоке

Текст: Татьяна Дмитракова

Авиастроительная компания "Байкал-Инжиниринг" при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития "Комсомольск" авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на полях IX Национальной выставки и форума NAIS 2022.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
"Байкал" свяжет людей в регионах России надежным воздушным сообщением

Как сообщили в КРДВ, проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава.

- Важно, что самолет, который будет перевозить дальневосточников планируется собирать именно на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, - подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. - Уверен, что мы совместно создадим современное предприятие, которое заложит долгосрочную основу развитию авиационного комплекса Дальневосточного федерального округа.

Авиастроительная компания в ближайшее время подаст заявку на получение статуса резидента ТОР "Комсомольск". Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики построит на ТОР "Комсомольск" необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы компании в аренду на льготных условиях.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19