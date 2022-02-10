Самый мощный в мире ледокол отправился с Чукотки в Архангельск

Новости

На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle 08:28
Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире 08:23
Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине 07:51
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ 07:39
Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева 07:25
Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 09:43
Рубрика: Экономика

Самый мощный в мире ледокол отправился с Чукотки в Архангельск

Текст: Ольга Коваль

Мощнейший в мире атомный ледокол "Арктика" вышел из чукотского порта Певек и взял курс на Архангельск.
Ледокол "Сибирь" впервые обеспечил проводку в акватории реки Енисей

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства ЧАО, атомоход вместе с дизельным ледоколом "Капитан Драницын" поведет на запад два теплохода - "Полар Кинг" и "Инженер Трубин". В начале января эти суда доставили в Певек 14 тысяч тонн грузов: генгруз, строительные материалы и продовольствие.

Как писала "РГ", осенью прошлого года из-за увеличения транзита из Китая порты Дальнего Востока оказались загружены товарами из стран АТР. Это привело к тому, что в портах Владивостока и Находки застряли контейнеры с грузами для Камчатки, Сахалина, Колымы и Чукотки. Власти ЧАО сообщили о том, что в округ к тому моменту доставили только половину необходимого продовольствия. К середине ноября ситуацию удалось разрешить, однако шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.

Справка "РГ"

Атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. Рассчитан на преодоление ровного льда толщиной до трех метров со скоростью 1,5-2 узла. При глубокой осадке способен проламывать толстые океанские льды, при мелкой - работать в руслах рек, тем самым замещая собой сразу два ледокола - классов "Арктика" и "Таймыр" соответственно.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19