Самый мощный в мире ледокол отправился с Чукотки в Архангельск

Мощнейший в мире атомный ледокол "Арктика" вышел из чукотского порта Певек и взял курс на Архангельск.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства ЧАО, атомоход вместе с дизельным ледоколом "Капитан Драницын" поведет на запад два теплохода - "Полар Кинг" и "Инженер Трубин". В начале января эти суда доставили в Певек 14 тысяч тонн грузов: генгруз, строительные материалы и продовольствие.

Как писала "РГ", осенью прошлого года из-за увеличения транзита из Китая порты Дальнего Востока оказались загружены товарами из стран АТР. Это привело к тому, что в портах Владивостока и Находки застряли контейнеры с грузами для Камчатки, Сахалина, Колымы и Чукотки. Власти ЧАО сообщили о том, что в округ к тому моменту доставили только половину необходимого продовольствия. К середине ноября ситуацию удалось разрешить, однако шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.

Справка "РГ"

Атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. Рассчитан на преодоление ровного льда толщиной до трех метров со скоростью 1,5-2 узла. При глубокой осадке способен проламывать толстые океанские льды, при мелкой - работать в руслах рек, тем самым замещая собой сразу два ледокола - классов "Арктика" и "Таймыр" соответственно.