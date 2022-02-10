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10.02.2022 05:08
Рубрика: Общество

Семь школ Биробиджана ушли на карантин по ОРВИ

Текст: Дина Непомнящая

В семи биробиджанских школах объявили карантин по ОРВИ. Болеют больше 20 процентов учеников образовательных учреждений.

В Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

До 16 февраля включительно будут находиться дома ученики гимназии № 1, лицея № 23, школ № 6, 8, 10 и 11, а также коррекционной школы. В это время в зданиях будет проходить обработка в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по ЕАО.

- Многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно возрастает риск того, что заболеть ОРВИ могут школьники и учителя, - отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Еременко.

Карантин поможет уменьшить вероятность распространения инфекции.

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