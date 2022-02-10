В бассейне Амура определят самые паводкоопасные территории

Новости

Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой 02:40
Макрон назвал переговоры с Путиным "содержательными и насыщенными" 02:05
В штате Нью-Йорк два человека получили ранения при стрельбе возле школы 01:44
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников 01:15
В Испании отменяют ношение масок на открытом воздухе 00:41
ЦПВС: Амнистированные с помощью США террористы уезжают в Америку и Европу 00:06
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года 09.02.2022
Комплексы ПВО производства РФ сорвали атаку Израиля на провинцию Дамаск 09.02.2022
Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре 09.02.2022
МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией 09.02.2022
"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения 09.02.2022
"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом" 09.02.2022
Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании 09.02.2022
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона 09.02.2022
Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6% 09.02.2022
Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом 09.02.2022
МИД: Россия готова обсуждать с ФРГ снятие ограничений со СМИ 09.02.2022
Ищущие работу россияне смогут претендовать на высокие зарплаты 09.02.2022
МИД РФ не исключает вторжения США на Украину 09.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 04:43
Рубрика: Власть

В бассейне Амура определят самые паводкоопасные территории

Текст: Елена Подоляк
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 30(8678)
В рамках российско-германской государственной Международной климатической инициативы (IKI) WWF России начинает масштабный, рассчитанный на четыре года проект "Адаптация к изменениям климата на основе экосистем на Дальнем Востоке".

Его основная задача - дать прогнозы по гидрологическим и климатическим изменениям в бассейне реки Амур. Будут выделены территории, наиболее уязвимые во время паводков, а также зоны естественного удержания стока последних. На этих участках нужно ввести особый режим землепользования. Традиционную инженерную защиту от наводнений дополнят "зелеными" мерами адаптации для сохранения и восстановления экосистем, объясняют в WWF.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
ГД рассмотрит поправки в закон о запрете строиться там, где есть риск наводнений

В последние годы крупные наводнения на Амуре происходят постоянно. Самое сильное за весь период наблюдений случилось в 2013 году. Оно затронуло 366 городов, поселков и сел Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Под водой оказались шесть тысяч квадратных километров сельхозугодий, дороги, мосты и линии электропередачи. На возмещение ущерба, в том числе и компенсации жителям пострадавших регионов, из федерального бюджета было выделено свыше 50 миллиардов руб­лей. Наводнения меньшего масштаба происходят практически ежегодно, и после них в отдельных регионах суммы федеральной помощи составляли от семи до девяти миллиардов рублей.

- Человек издавна живет около рек и постоянно сталкивается с угрозой наводнений. За последние годы в нашей стране и в мире увеличилось количество стихийных бедствий со значительным ущербом. Это связано с тем, что в периоды низкой водности люди все чаще стали переселяться на территорию речных пойм - места, где разливаются паводковые воды. Чтобы избежать этого, недостаточно только показать, где нельзя селиться. Региональные и местные власти должны иметь инструмент для планирования и ограничения возможности строительства в потенциально опасных районах, - считает директор Амурского филиала WWF Петр Осипов.

В настоящее время комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды готовит поправки в Водный кодекс, которые ограничат жилое строительство в зонах затопления. По словам главы комитета Дмитрия Кобылкина, в документе надо прописать "перечень мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, в том числе возложить полномочия по установлению границ зон затопления на органы исполнительной власти субъектов. И запретить строить дома в местах, где нет защиты от наводнений и подтоплений".

По мнению Петра Осипова, закон может стать инструментом для планирования строительства на таких территориях.

- WWF России поддерживает эту инициативу и готов помочь властям пяти регионов бассейна Амура определить, какие территории имеют высокий паводковый риск, - подчеркивает он.

Дополнительную защиту от наводнений должны обеспечить гидротехнические сооружения. Это решается на уровне правительства страны.

- Сегодня уже построено 11 сооружений протяженностью более 44 километров, еще четыре дамбы общей длиной 46 километров возводятся, объем финансирования на эти цели составил девять миллиардов рублей. Всего же регионам ДФО на защиту от наводнений направят 13,2 миллиарда рублей, - привел данные министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Прямая речь

Борис Кубай, к.г.н, глава Примгидромета:

- Изменения климата на планете Земля наблюдаются непрерывно. Мне сложно сказать, в какую сторону меняется он сейчас. В каких-то регионах активно теплеет, а в каких-то такого не происходит. Дать однозначный прогноз по грядущим тенденциям невозможно. Но погода реагирует сразу. Мы видим изменения интенсивности и активности циклонов и тайфунов, траекторий их движения. Если раньше они двигались по Японскому морю на Татарский пролив, то сейчас - на Приморский край и вплоть до Амура. В результате с 2013 по 2020 годы на этих территориях наблюдаются наводнения. Если такой тип циркуляции циклонов сохранится, то наводнения продолжатся, и к этому надо готовиться. Если ваш дом стоит в зоне затопления и его топило два-три раза, то, наверное, лучше переехать, потому что вероятность повторения существует. В поймах рек - зонах затопления - строить вообще нельзя: рано или поздно ты окажешься в воде.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах