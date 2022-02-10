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10.02.2022 09:22
Рубрика: Экономика

В Бурятии запустили туры по Байкалу на необычном судне

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

Круглогодичный тур по озеру Байкал на уникальном судне на воздушной подушке "Бирюса" запустили в Бурятии. Первая группа туристов отправилась в экспедицию 10 февраля, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Фото: РИА Новости
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- Сегодня очень знаменательный день для туристической сферы нашей республики, мы запускаем на лед Байкала самое большое в России судно на воздушной подушке, сделанное по индивидуальному заказу компании "ВодоходЪ". За весь прошлый год мы провели большую работу совместно с компанией, разрабатывали туристические маршруты на территории трех районов нашей республики: Прибайкальского, Кабанского и Баргузинского. Запланировали и реализовываем благоустройство мест туристского показа, улучшаем сферу общепита, проводим обучение работников сферы туризма, также повышаем квалификацию наших гидов, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.

Необычный транспорт, вмещающий 36 пассажиров, одинаково хорошо чувствует себя на Байкале в любое время года. По воде судно может двигаться со скорость до 60 километров в час, а по льду или снегу - развивает скорость до 75 километров в час. "Бирюса" может заходить в труднодоступные бухты и быстро причаливать к необорудованному берегу. Перевозка полностью безопасна. Планируется, что до конца года будет организовано 11 зимних и 15 летних туров. Каждый из круизов включает 20 локаций.

Как отметил министр туризма республики Алдар Доржиев, на борту созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров.

- Судно абсолютно автономно, от него не будет никаких отходов. При выборе сотрудничества для развития водного туризма на Байкале это было одним из самых основных факторов, - подчеркнул Доржиев.

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