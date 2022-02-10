В Чите выбросившая младенца на свалку женщина пойдет под суд

В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая, как считает следствие, выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка.

По данным СК, 2 декабря 2020 года обвиняемая родила ребенка и задушила его. На следующий день выбросила тело на полигон бытовых отходов, расположенный в Железнодорожном районе города. Младенца нашел дворник.

Чтобы установить личность подозреваемой, правоохранители провели большой объем работы. Они запросили данные медицинских учреждений о стоящих на учете беременных женщинах, провели множество допросов, судебных экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий.

29 ноября 2021 года мать ребенка нашли, доставили на допрос, где она призналась в преступлении.

"Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина способна отдавать отчет своим действиям и руководить ими", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.