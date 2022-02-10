В ДФО предложили создать еще одну особую экономическую зону

В рыночных условиях хозяйствования Дальний Восток существенно сократил экономический потенциал. В большой степени это коснулось высокотехнологичных перерабатывающих производств. В результате негативных демографических процессов население округа уменьшилось на два миллиона человек, или на 25 процентов. Эти тенденции сохраняются и сейчас - особенно в южных приграничных субъектах, что усиливает геостратегические риски. Нивелирование их затруднено в силу ограниченности естественной основы регионального воспроизводства.

В наиболее сложном положении находится Хабаровский край - сердцевина Дальнего Востока. Его диверсифицированная экономика строилась преимущественно на геостратегических принципах. Поэтому с переходом к рынку многие предприятия закрылись. Серьезные трудности переживают и отрасли специализации: лесная, рыбная, судостроительная. В результате эффективность экономики падает. Планируемые доходы консолидированного бюджета Хабаровского края на 2022 год - одни из самых низких в макрорегионе (98,1 тысячи рублей на одного жителя), а с учетом нивелирования ценового фактора они уступают даже доходам Забайкалья и Еврейской автономной области.

В этих условиях в целях перехода на траекторию устойчивого развития необходим поиск новых драйверов роста. Они должны базироваться прежде всего на естественных конкурентных преимуществах, ориентируясь на спрос как внутреннего, так и внешнего рынков. И здесь в силу географического положения, природно-ресурсного потенциала и поставленных перед макрорегионом задач хорошие перспективы открываются для развития в Хабаровском крае зоны Нижнего Приамурья на базе действующих и перспективных проектов. Естественной основой регионального воспроизводства выступит в первую очередь горнодобывающая промышленность с первичными переделами.

Планируемые доходы консолидированного бюджета Хабаровского края на 2022 год - одни из самых низких в округе

В настоящее время здесь сложилась крупная промышленная агломерация "Комсомольск - Амурск - Солнечный", на базе которой в 90-х годах прошлого века предполагалось создать "Техноэкополис КАС". Действуют логистические портовые комплексы "Ванино - Совгавань" и "Де-Кастри", ведутся лесозаготовки, рыболовство и золотодобыча. Транспортная система включает речную сеть (Амур с притоками), железнодорожную (БАМ), трубопроводную (нефтяная и газовая магистрали) и автодорожную. Готовится к эксплуатации Малмыжское меднопорфировое месторождение. Заявлено несколько масштабных проектов: железнодорожный переход на Сахалин, вторая колея БАМа, Ниманская гидроэлектростанция и приливная Тугурская, завод по производству сжиженного природного газа, дороги из Якутии к Охотскому морю. В случае их реализации откроется перспектива освоения Шелеховского и Искинского месторождений алунитов и производства алюминия. Сложатся благоприятные условия для эксплуатации запасов черных металлов (железа, марганца, титана) и фосфора в бассейне реки Уды, создания цеолитовой промышленности на базе Середочного месторождения, а также газификации углей Хурмулинского и Лианского месторождений. Будет сформирован плацдарм для освоения минерально-сырьевых ресурсов Приохотья.

Опорным центром развития Нижнего Приамурья станет Комсомольск-на-Амуре, который расширит свою специализацию. Новые возможности восстановления экономики получит Николаевск-на-Амуре.

Роль катализатора в формировании нового драйвера воспроизводства на Дальнем Востоке будет играть быстроразвивающаяся горная промышленность

Хорошим подспорьем в реализации этого проекта станет одобренный президентом России кластер строительных материалов в Хабаровском крае. И начинать его надо с цементного завода, ибо все вышеназванные проекты цементоемкие и нуждаются в высококачественной продукции. Тем более что имеются разведанные месторождения известняков и глин - основных компонентов общестроительных цементов - на юге (Вяземский район) и в центре (район имени П. Осипенко). Такой завод даст импульс созданию новых отраслей промышленности строительных материалов: цеолитовой, перлитовой, полимерных конструкций, инженерной древесины. Реализация масштабных национальных, а в будущем и международных проектов потребует размещения в Хабаровском крае строительных мощностей разной специализации. В совокупности с действующими проектными и учебными институтами это станет хорошей основой формирования строительного кластера.

Вместе с тем развитие Нижнего Приамурья требует значительных пионерных затрат в создание производственной и социальной инфраструктуры. В целях нивелирования повышенных издержек производства необходимо на начальном этапе использование особых механизмов хозяйствования. Поэтому государственное участие видится в форме создания особой экономической зоны "Нижнее Приамурье", что откроет перспективу формирования на естественной основе нового драйвера регионального воспроизводства не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. При этом роль катализатора процесса будет играть быстроразвивающаяся горная промышленность.