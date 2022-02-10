В ЕАО начали вакцинацию подростков от COVID-19

В Еврейской автономии стартовала прививочная кампания от коронавируса для подростков. Ранее в регион поступило 240 доз "Спутника-М". Сейчас в школах составляют списки желающих привиться.

Жительница села Птичник Биробиджанского района Виолетта Бабицина, мама школьницы, считает, что без прививки на сегодняшний день никуда.

- Моя дочь любит путешествовать, ездить отдыхать, очень любит посещать детский лагерь "Океан". В таком случае прививка неизбежна, и делать ее надо уже сейчас, не дожидаясь лета, - говорит женщина.

В школьных чатах ЕАО распространяют обращение к родителям врача кабинета вакцинопрофилактики детской областной больницы Светланы Рыбалко. В них она рассказывает о противопоказаниях к вакцинации и возможных нежелательных реакциях на нее.