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10.02.2022 05:15
Рубрика: Власть

В Якутске появится новый мусорный полигон

Текст: Нинель Гусева
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 30(8678)
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию нового полигона ТКО в Якутске. Строительство жизненно необходимого городу объекта начнется уже в этом году.

Единственная свалка появилась в девяти километрах от Якутска полвека назад. Никаких защитных мер предусмотрено не было, ведь полигон создавался по временной схеме, на 10-15 лет. И уже в середине 1990-х он начал доставлять якутянам неудобства - мусор тогда сжигали, а ветер разносил дым по всему городу. В XXI веке отходы утрамбовывают и пересыпают песком, но самопроизвольные возгорания случаются и сейчас. Так, в марте 2021 года самый крупный за последние годы пожар на площади три тысячи квадратных метров тушили неделю.

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Сейчас на 40 гектарах складировано более десяти миллионов тонн отходов - за время работы "временной" свалки в Якутске сменилось 11 мэров, а население выросло втрое. Столица республики производит в год 140 тысяч тонн мусора.

Решить проблему местные власти намерены с помощью нового полигона в 27 километрах от города, а также мусороперегрузочной станции.

- Этот полигон мощностью 132 тысячи тонн ТКО в год станет первым объектом размещения отходов, построенным на вечной мерзлоте, аналогов ему в России нет. Согласно проектно-сметной документации его стоимость составит 3,3 миллиарда рублей. Финансирование будет производиться за счет кредитных средств с последующим возмещением из бюджета республики, - отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Полигон мощностью 132 тысячи тонн ТКО в год станет первым в стране объектом размещения отходов, построенным на вечной мерзлоте

По проекту полигон будет состоять из пяти карт - участков, где складируется мусор. По мере заполнения они подлежат рекультивации. Первую карту планируют создать в начале 2023 года, еще четыре - до 2028-го.

Одновременно с вводом первой карты заработает мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью до 150 тысяч тонн ТКО в год. Под нее уже выделен земельный участок на Вилюйском тракте, в 500 метрах к западу от ГРЭС-2.

Сортировка мусора на станции будет комбинированной: ручной и автоматизированной. Это позволит извлечь максимальное количество вторсырья, пригодного для переработки: металл, древесину, пластик, картон. По расчетам, их наберется около 36 процентов. Кроме того, станция будет производить альтернативное топливо для собственных нужд, на что пойдет пятая часть поступающего мусора. Можно будет существенно сократить объем вывоза отходов на полигон и количество рейсов спецтранспорта.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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До ввода нового полигона мусор будут свозить на старую свалку, которую потом рекультивируют. Необходимая проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение экологической экспертизы.

Расходы на строительство нового полигона - так называемую инвестиционную составляющую - включили в "мусорный" тариф регоператора "Якутскэкосети" еще в начале 2019 года. Правда, тогда предприятие только собирало деньги - чуть больше 40 рублей в месяц с каждого жителя Якутска, но никто ничего не строил. Поэтому семь месяцев спустя платеж из тарифа исключили, а людям сделали перерасчет.

Когда реализация проекта начнется, инвестиционный сбор вернется в тариф.

Кстати

До 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" в Якутии планируют рекультивировать еще три свалки: в Мирном, Вилюйске и Нюрбе.

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