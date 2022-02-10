За что придется заплатить перед тем, как сесть за руль подержанного авто

Почти шесть миллионов легковых автомобилей с пробегом было продано на российском рынке в 2021 году. Это на 8,2 процента больше показателя 2020-го. Такие данные предоставило аналитическое агентство "Автостат", которое провело исследование совместно с АО "Электронный паспорт". Между тем в топ-30 этого рынка вошли всего два региона ДФО. Как дальневосточники покупают автомобили б/у, выясняли корреспонденты "РГ".

Во Владивостоке автомобиль не роскошь?

Есть два наиболее доступных варианта покупки подержанного автомобиля во Владивостоке: приобрести на рынке "Зеленый угол" или заказать через компанию-брокера, которая найдет конкретную модель в Японии на аукционе, купит, привезет и даже подгонит к подъезду. В Приморье знают: на рынке можно подобрать авто, купить, оформить за полдня, но есть риск нарваться на поддельный аукционный лист, машину, восстановленную после ДТП или со скрученным пробегом… Впрочем, можно и не нарваться. Но в случае покупки на аукционе ты точно знаешь, за что платишь.

По моей просьбе менеджер одной из компаний Дмитрий рассчитал стоимость малолитражного хэтчбека Nissan Fin 2014 года выпуска с 1,3-литровым двигателем мощностью около 100 лошадиных сил в базовой комплектации. Такой дамский городской вариант.

- Если ориентируемся на аукционную оценку "4", то можно найти автомобиль в довольно хорошем состоянии с пробегом до 80 тысяч километров. Стоить он будет ориентировочно 500 с небольшим тысяч рублей. Таможенная пошлина, страховка, стоимость хранения на складе, фрахт, транспортные услуги в Японии и Владивостоке... Думаю, 865-880 тысяч на все хватит, - посчитал он.

Главное сделано. Дальнейшие траты? Диагностическая карта - тысяча рублей, регистрация в ГИБДД - 2,5 тысячи, замена масла, жидкости в двигателе и фильтров - 10 - 12 тысяч, автомойка с чисткой салона - 600 рублей. Жилет, огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки, естественно, перебрасываются из старого автомобиля.

ОСАГО - вот проблема в Приморье. Несколько месяцев назад страховщики объявили край "токсичным" из-за инсценированных ДТП. Как считают автомобилисты, в регионе действует негласный запрет на продажу полисов ОСАГО. Впрочем, член общественного совета при УМВД Приморья Александр Ивашкин полагает, что автомошенников здесь не больше, чем где-либо. Просто приморские адвокаты набили руку на делах о ДТП и помогают абсолютному большинству автолюбителей, недовольных выплатами по ОСАГО, побеждать в судах. Тем не менее страховщики просто объявляют: "Бланков нет!", а оформить полис в интернете не каждому под силу. Но мой агент умеет оформлять электронный договор ОСАГО, так и поступаем последние три-четыре года. Нынешний с учетом моего 30-летнего стажа обошелся в восемь тысяч рублей.

Между тем сайт "Дром" провел в январе опрос 16 тысяч человек из 83 регионов страны. В целом 22 процента россиян намерены приобрести машину в 2022 году. В Приморье хотели бы это сделать 28 процентов, из которых 23 присматриваются именно к подержанным авто.

Аналитик "Дрома" Даниил Бутов полагает, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20 процентов, а то и больше, подержанные прибавят в цене около четверти. Стало быть, будет постепенное снижение спроса.

В прошлом году только четыре процента приморцев смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов руб­лей. Каждый третий (34 процента) уложился в бюджет от 500 тысяч до миллиона.

Трудности выбора в Хабаровске

Наконец-то я получила права! Теперь мне нужна собственная машина. Навык, полученный в автошколе, надо закреплять.

На сайте объявлений о продаже подержанных авто в Хабаровске можно найти машины по цене от 30 тысяч рублей. Владельцы пишут, что транспорт на ходу. Но такие автомобили - это скорее конструктор для тех, кто обожает что-то перебирать. Если же нужно ездить, бюджет на покупку будет совсем другим.

- Учти, что потом придется потратиться на полное обслуживание: техосмотр, замена масла, фильтров, автошин, - наставлял меня друг, когда я пыталась определить, какую сумму могу выделить на свою первую "лошадку". - Хорошая резина стоит 12-14 тысяч рублей, но зимой она тебя будет выручать. Фильтры и масла (это обязательно, ты же не знаешь, что в машину заливали - может, самое дешевое для продажи) обойдутся в восемь-девять тысяч рублей. Еще страховка, она у тебя будет дорогая, так как ты молодой водитель. Вот и считай…

На страховку и правда пришлось сильно потратиться. При ее расчете учитывается возраст и стаж, а раз стажа у выпускницы автошколы нет, получите повышающий коэффициент. Стоимость ОСАГО для меня одной составила бы около 16 тысяч. Но я решила на всякий случай вписать в документ еще и родных. В результате выгоднее оказалось купить полис без ограничений - отдала чуть больше 21 тысячи рублей.

Автомобиль, стоивший на аукционе в Японии 500 тысяч рублей, с учетом таможенной пошлины и цены логистических услуг обойдется покупателю во Владивостоке в 800-900 тысяч

Саму машинку, взвесив все "за" и "против", купила за 220 тысяч рублей. Маленькая синенькая Subaru R2, 2004 года рождения, показалась мне самой прекрасной, ведь это мой автомобиль! Теперь срочно надо купить жилет, огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Такой набор, согласно правилам, должен быть у каждого автомобилиста. Обойдется он примерно в 1,5 тысячи рублей.

- Чтобы быстрее пройти регистрацию, заранее заполни заявление на сайте Госуслуг, - посоветовала подруга.

Но обхитрить судьбу не вышло. Приехав в ГИБДД к 8.30, я не смогла сдать документы в назначенные 10.00. Ведь вначале автомобиль осматривает инспектор, и сколько времени это займет - чистая лотерея. Моя очередь дошла только к 12. Зато Госуслуги помогли сэкономить деньги. Ведь заплатить пошлины там можно со скидкой 30 процентов. Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей, внесение изменений в паспорт ТС - 350. Мне с учетом скидки все это обошлось в 595 рублей. Номера у машины были хабаровские, и я решила их оставить. Если бы брала авто с номерами другого региона, была бы обязана их сменить и доплатить за это еще две тысячи рублей (без скидки).

Машина осмотрена, пора оформлять документы. Пока жду своей очереди, слышу диалог в соседнем окне:

- Где диагностическая карта?

- Сейчас же техосмотр проходить не надо.

- При перерегистрации авто старше четырех лет - нужно.

Я "диагностичку" оформила еще при покупке (две тысячи рублей), когда решила проверить состояние машины у механика.

Ну вот и все. Право собственности оформлено. Осталось только наклеить на заднее стек­ло знак "начинающий водитель" (150 рублей) и можно оттачивать навыки вождения.

Путь на Сахалин

Жителям Сахалина купить подержанный, но беспробежный (по России) автомобиль не так просто, как владивостокцам или хабаровчанам. Отсутствие наземного сообщения делает доставку намного дороже.

- Я покупал японскую машину два года назад через компанию во Владивостоке. Приобрел Subaru 2012 года выпуска с аукционной оценкой "4" почти за миллион рублей. Транспортировку из Владивостока компания взяла на себя. Обошлась в 70 тысяч рублей, - рассказывает житель Южно-Сахалинска Алексей Сахаров.

Говорит, что можно было сэкономить, забрав машину с материка самостоятельно. Так несколько лет назад поступил его знакомый. Правда, вез машину из Хабаровска.

- Купил билет до Хабаровска за восемь тысяч рублей. Утром прилетел. Днем приобрел машину, к ночи был у паромной переправы в Ванине (на бензин ушло 1500 рублей). За паром отдал 20 тысяч рублей (в зависимости от габаритов и веса автомобиля цена варьируется). Утром погрузились, утром следующего дня в Холмске. Итого, с мелкими расходами вышло 30 тысяч рублей, срок - двое суток, - объясняет сахалинец.

Согласно данным Сахалинской таможни, в прошлом году физические лица ввезли в островной регион 1534 автомобиля. Это на 45 процентов меньше, чем в 2020-м. Этому есть причина: временное отсутствие на Сахалине испытательной лаборатории. В июле 2021 года вступили в силу новые правила об обязательном прохождении испытательной лаборатории для получения свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (оно необходимо для оформления ПТС). Тогда все автомобили шли через порт Владивосток.

В ноябре 2021 года такая лаборатория в регионе появилась. Теперь сахалинцы могут снова получать импортные авто напрямую из Японии. Это значительно удешевляет доставку.