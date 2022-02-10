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10.02.2022 10:42
Рубрика: Происшествия

Житель Хабаровска пойдет под суд за убийство 25-летней давности

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве, совершенном 25 лет назад.

Уфимца будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад

По версии следствия, в сентябре 1997 года мужчина на рынке повздорил с иностранцем, который отказался продать ему овощи и фрукты по низкой цене. Желая получить извинения, горожанин приехал к торговцу домой, где между ними вновь вспыхнул конфликт. Решив наказать обидчика, обвиняемый выстрелил в него из пистолета. От полученного ранения пострадавший скончался.

Раскрыть преступление сразу не удалось, потому что очевидцев не было, а злоумышленник вовремя покинул место происшествия и избавился от оружия.

"Лишь по прошествии времени был установлен свидетель, которому стало известно о случившемся. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме", - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Хабаровский край Хабаровск

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