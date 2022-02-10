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10.02.2022 19:08
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала самое простое средство от гиподинамии

Текст: Валентина Зотикова

Малоподвижный образ жизни увеличивает риск кардиологических заболеваний в среднем на 30 процентов. Для того чтобы свести к минимуму негативные последствия гиподинамии, полезно взять на вооружение советскую традицию устраивать в течение рабочего дня "пятиминутки здоровья".

Об этом заявила главный кардиолог минздрава Оренбургской области Юлия Золотова. Эксперт напомнила, что организму необходима физическая нагрузка.

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- Большинство людей сегодня проводят свой рабочий день в сидячем положении, практически без движения, - заметила Юлия Золотова. - Что тут можно посоветовать? В советское время были "пятиминутки здоровья", когда все вставали и занимались физкультурой. Оптимально делать такие 5-10-минутные перерывы каждый час, чтобы минимизировать вред гиподинамии. Пойдет на пользу даже самая простая нагрузка: пройти по кабинетам, по квартире, налить себе чашку воды, размяться, сделать несколько упражнений для рук и ног.

По словам специалиста, малоподвижный образ жизни, характерный для большинства современных горожан, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений в виде лишнего веса. В итоге это чревато сосудистыми катастрофами: инфарктами, инсультами. У людей с гиподинамией риск получить такие последствия возрастает на 25-35 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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