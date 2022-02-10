Первые строительные работы на площадках ОЭЗ "Оренбуржье" начнутся весной

Подготовительные строительные работы на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" стартуют уже предстоящей весной. Сейчас ведется разработка мастер-плана, а в ближайшее время начнется проектирование самих производственных площадей.

Об этом заявил генеральный директор Управляющей компании "ОЭЗ ППТ Оренбуржье" Никита Хилимончик. Он подчеркнул, что столь масштабные производственные объекты в области не возводились давно.

- Две производственные площадки в Оренбурге и в Орске, в общей сложности 560 гектаров. Через два года на территории ОЭЗ будут работать 15 новых предприятий. Это не менее 16,5 миллиарда рублей инвестиций, - рассказал Никита Хилимончик.

Руководитель ОЭЗ напомнил, что подготовка заявки на создание в Оренбургской области особой экономической зоны заняла полтора года. Это 2000 страниц документов с расчетами и всеми необходимыми обоснованиями. После того как премьер-министр РФ подписал постановление Правительства, команда приступила к реализации проекта.

- В ближайшие два месяца четыре предприятия уже получат статус резидента, - пояснил Никита Хилимончик. - До конца года мы ставим себе задачу привлечь не менее восьми новых резидентов, чтобы они начали строительство предприятий вместе с нами. Такой командный подход нам позволит быстрее наполнить жизнью особую экономическую зону. Новые предприятия смогут быстрее начать свою работу и открыть новые рабочие места. Для себя мы четко определили, что особая экономическая зона "Оренбуржье" задаст новый тон в региональной экономике. Именно поэтому мы говорим, что развиваем "Оренбуржье" вместе.

Кстати

Никита Хилимончик назвал главные преимущества, которые получат резиденты ОЭЗ "Оренбуржье". Во-первых, здесь минимум на 20%, а максимум на треть выгоднее вести бизнес благодаря льготам и преференциям. На площадке ОЭЗ будет действовать нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Плюс ввозные пошлины и таможенный НДС тоже составит ноль процентов. Налог на прибыль снижен до двух процентов.

Во-вторых, выгодное географическое расположение. Особая экономическая зона будет располагаться в Оренбурге на улице Тихой (рядом объездная дорога, аэропорт в 10 минутах езды и ж/д пути) и в Орске, на территории бывшего завода тракторных прицепов, где есть и железнодорожные пути, и автомобильные дороги и достаточно близко международный автомобильный пункт пропуска в Казахстан.

В-третьих, территория экономической зоны будет обеспеченная инженерной инфраструктурой: электроэнергия, газ, вода. Это существенно сэкономит время новым предприятиям в запуске своих проектов.