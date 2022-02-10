Суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу в пермском университете

Дзержинский районный суд Перми продлил до 20 мая арест Тимуру Бекмансурову, которого обвиняют в массовом убийстве в пермском госуниверситете.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, в феврале в суд поступило ходатайство от следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимый во время судебного заседания согласился на продление срока ареста.

Напомним, 20 сентября прошлого года Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где открыл огонь по прохожим. В результате инцидента погибли шесть человек, более 40 человек получили ранения разной степени тяжести.