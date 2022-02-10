В аэроклубе, где учился летать Гагарин, построят полосу для санавиации

Новости

Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество 22:03
Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 21:50
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 21:45
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 21:28
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 20:54
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 20:53
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 20:48
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 20:46
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 20:41
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 20:40
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 21:25
Рубрика: Экономика

В аэроклубе, где учился летать Гагарин, построят полосу для санавиации

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
В аэроклубе поселка Дубки, где учился летать Юрий Гагарин, построят новую взлетно-посадочную полосу. Кроме того, здесь снова после долгого перерыва начнут готовить летчиков.

Реконструкция знакового для мировой авиации аэроклуба началась в прошлом году по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Для авиатехники, которая раньше зимовала под открытым небом, построили ангары, отремонтировали штаб и другие помещения.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
В России в 2022 году отремонтируют более 6 тысяч километров автодорог

На аэродроме в Дубках впервые за всю его историю появится взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием на 1200 метров, и это позволит принимать самолеты весом до 12 тонн. Расширятся возможности по использованию аэродрома, в том числе для санитарной авиации. В прошлом году аэроклубовский ТВС-2МС, работавший по контракту с областным минздравом, совершил полторы сотни вылетов. Летчики помогли медикам спасти десятки жизней.

Кроме того, как рассказал корреспонденту "РГ" начальник аэроклуба Евгений Алексеев, в этом году здесь планируют реализовать давнюю мечту - возобновить подготовку пилотов, которая была прекращена почти три десятка лет назад. Сейчас у аэроклуба появились три учебных самолета Як-18. Как раз на такой машине учился летать будущий первый космонавт. На этих же самолетах, только обновленной модификации, будут проходить обучение нынешние летчики. Идет оформление необходимых для этого документов.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19