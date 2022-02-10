В аэроклубе, где учился летать Гагарин, построят полосу для санавиации

В аэроклубе поселка Дубки, где учился летать Юрий Гагарин, построят новую взлетно-посадочную полосу. Кроме того, здесь снова после долгого перерыва начнут готовить летчиков.

Реконструкция знакового для мировой авиации аэроклуба началась в прошлом году по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Для авиатехники, которая раньше зимовала под открытым небом, построили ангары, отремонтировали штаб и другие помещения.

На аэродроме в Дубках впервые за всю его историю появится взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием на 1200 метров, и это позволит принимать самолеты весом до 12 тонн. Расширятся возможности по использованию аэродрома, в том числе для санитарной авиации. В прошлом году аэроклубовский ТВС-2МС, работавший по контракту с областным минздравом, совершил полторы сотни вылетов. Летчики помогли медикам спасти десятки жизней.

Кроме того, как рассказал корреспонденту "РГ" начальник аэроклуба Евгений Алексеев, в этом году здесь планируют реализовать давнюю мечту - возобновить подготовку пилотов, которая была прекращена почти три десятка лет назад. Сейчас у аэроклуба появились три учебных самолета Як-18. Как раз на такой машине учился летать будущий первый космонавт. На этих же самолетах, только обновленной модификации, будут проходить обучение нынешние летчики. Идет оформление необходимых для этого документов.