В Марий Эл автослесарь угнал машину клиента, чтобы съездить в магазин

В Марий Эл перед судом предстанет работник автосервиса - он угнал автомашину клиента, чтобы съездить в магазин за сигаретами. Цели похитить автомобиль у 25-летнего жителя Йошкар-Олы не было, однако он все равно стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД республики.

В декабре прошлого года автослесаря задержала дорожная полиция. Патруль остановил машину для проверки документов. У нетрезвого водителя их не оказалось - мужчину забрали в отделение, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Тогда и выяснилось, что задержанный трудится в сервисе по ремонту, а машину клиента фирмы он взял на время, чтобы доехать до торговой точки.

Иномарку правоохранители вернули владельцу. Незадачливый угонщик теперь будет объяснять причины своего поступка в суде. Уголовное дело для рассмотрения по существу туда уже отправлено.