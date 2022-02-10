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10.02.2022 15:36
Рубрика: Происшествия

В Марий Эл автослесарь угнал машину клиента, чтобы съездить в магазин

Текст: Оксана Ильина

В Марий Эл перед судом предстанет работник автосервиса - он угнал автомашину клиента, чтобы съездить в магазин за сигаретами. Цели похитить автомобиль у 25-летнего жителя Йошкар-Олы не было, однако он все равно стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД республики.

Суд признал угоном поездку на чужом тракторе до соседней улицы

В декабре прошлого года автослесаря задержала дорожная полиция. Патруль остановил машину для проверки документов. У нетрезвого водителя их не оказалось - мужчину забрали в отделение, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Тогда и выяснилось, что задержанный трудится в сервисе по ремонту, а машину клиента фирмы он взял на время, чтобы доехать до торговой точки.

Иномарку правоохранители вернули владельцу. Незадачливый угонщик теперь будет объяснять причины своего поступка в суде. Уголовное дело для рассмотрения по существу туда уже отправлено.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл

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