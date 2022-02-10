В Нижнем Новгороде четыре человека пойдут под суд за создание секты

В Нижнем Новгороде четверо адептов запрещенной в России международной религиозной организации незаконно вовлекали в ее деятельность жителей города.

Как установили следователи ГУ МВД России по Нижегородской области, в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - трое мужчин и женщина активно пропагандировали работу этой организации. Они организовывали в квартирах и небольших конференц-залах конспиративные встречи, на которых под психологическим воздействием проповедовали деструктивную идеологию.

В июле 2019 года следователи регионального МВД совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ пресекли противоправную деятельность секты и задержали четверых участников.

В ходе обысков полицейские изъяли запрещенную литературу, брошюры и другие предметы, представляющие ценность для следствия. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Против них было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремисткой организации и участие в ней".

Сейчас расследование уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения прокурором оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам дела грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.