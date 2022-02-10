В Прикамье выдадут продукты бездомным и бывшим заключенным

Министерство социального развития Пермского края выпустило приказ об оказании срочной социальной услуги. Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, выдадут продуктовые наборы и средства гигиены.

В пакет экстренной помощи входят две банки консервов - мясных и рыбных, по килограмму крупы, макарон и сахара, четыре упаковки вермишели, а также рулон туалетной бумаги, печатка мыла и зубная щетка с пастой. В общей сложности на сумму 600 рублей.

Претендовать на такую помощь могут бездомные, переселенцы, беженцы, те, кто только что освободился из мест лишения свободы, а также пожилые люди, которые не могут сами передвигаться. Между тем среди пермяков завязалась жаркая дискуссия по поводу вручения наборов поддержки нуждающихся. Одни удивлены тем, что получить их можно только раз в год, к тому же на вложенных в них харчах, прямо скажем, не разъешься.

Другие же справедливо подмечают, что помощь неслучайно назвали срочной: выдавать пакеты с продуктами и предметами гигиены будут, когда человек оказался в экстренной, тяжелой ситуации. Ведь по большому счету вышедшим из мест заключения или бездомным нужны прежде всего работа и жилье, а не постоянная возможность столоваться за счет других граждан, нас же, налогоплательщиков. И все же, когда совсем невмоготу, может пригодиться и пакет с продуктами. Выдавать помощь будут во всех муниципалитетах края.