В Прикамье выдадут продукты бездомным и бывшим заключенным

Новости

Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество 22:03
Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 21:50
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 21:45
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 21:28
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 20:54
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 20:53
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 20:48
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 20:46
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 20:41
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 20:40
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 21:25
Рубрика: Общество

В Прикамье выдадут продукты бездомным и бывшим заключенным

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Министерство социального развития Пермского края выпустило приказ об оказании срочной социальной услуги. Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, выдадут продуктовые наборы и средства гигиены.

В пакет экстренной помощи входят две банки консервов - мясных и рыбных, по килограмму крупы, макарон и сахара, четыре упаковки вермишели, а также рулон туалетной бумаги, печатка мыла и зубная щетка с пастой. В общей сложности на сумму 600 рублей.

Фото: НОЦ "Рациональное недропользование"
В Прикамье научные исследования фокусируют на заказы предприятий

Претендовать на такую помощь могут бездомные, переселенцы, беженцы, те, кто только что освободился из мест лишения свободы, а также пожилые люди, которые не могут сами передвигаться. Между тем среди пермяков завязалась жаркая дискуссия по поводу вручения наборов поддержки нуждающихся. Одни удивлены тем, что получить их можно только раз в год, к тому же на вложенных в них харчах, прямо скажем, не разъешься.

Другие же справедливо подмечают, что помощь неслучайно назвали срочной: выдавать пакеты с продуктами и предметами гигиены будут, когда человек оказался в экстренной, тяжелой ситуации. Ведь по большому счету вышедшим из мест заключения или бездомным нужны прежде всего работа и жилье, а не постоянная возможность столоваться за счет других граждан, нас же, налогоплательщиков. И все же, когда совсем невмоготу, может пригодиться и пакет с продуктами. Выдавать помощь будут во всех муниципалитетах края.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей