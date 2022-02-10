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10.02.2022 16:23
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии сотрудника наркоконтроля арестовали за взятки от дилера

Текст: Оксана Ильина

В Удмуртии арестовали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.

В Екатеринбурге борца с наркотиками задержали за взятку

Сотрудник полиции проходит обвиняемым по статье о получении должностным лицом взятки за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий. Следователи полагают, этот человек под угрозой привлечения к уголовной ответственности, вымогал у наркодилера деньги в обмен на возможность продавать наркотики без проблем с законом.

В время судебного заседания обвиняемый не стал отрицать причастность к преступлениям и попросил поместить его под домашний арест. Мужчина заявил, что не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей. Однако суд решил по другому - взял по стражу бывшего силовика на два месяца, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения.

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