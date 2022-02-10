В Удмуртии сотрудника наркоконтроля арестовали за взятки от дилера

В Удмуртии арестовали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Сотрудник полиции проходит обвиняемым по статье о получении должностным лицом взятки за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий. Следователи полагают, этот человек под угрозой привлечения к уголовной ответственности, вымогал у наркодилера деньги в обмен на возможность продавать наркотики без проблем с законом.

В время судебного заседания обвиняемый не стал отрицать причастность к преступлениям и попросил поместить его под домашний арест. Мужчина заявил, что не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей. Однако суд решил по другому - взял по стражу бывшего силовика на два месяца, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения.