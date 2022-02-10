В Уфе скончался народный артист Башкортостана Марат Курбангалеев

В Уфе после тяжелой болезни на 73-м году жизни скончался народный артист Республики Башкортостан, ведущий артист Национального молодежного театра имени Мустая Карима, признанный мастер сцены Марат Курбангалеев. О печальном известии сообщили в Министерстве культуры РБ.

Творческую карьеру артист начал в 1971 году в Уральском областном драматическом театре. Потом он был приглашен в Краснодарский краевой театр драмы им. М. Горького, в Новосибирский драматический театр "Старый дом". С ноября 1999 года Марат Курбангалеев - актер русской труппы Национального молодежного театра.

Зрителю он особенно запомнился по таким ролям, как Брат Лоренцо ("Чума на оба ваши дома" Г. Горина), Константинов ("Жестокие игры" А. Арбузова), Угольщик Клаас ("Тиль" Г. Горина), Вышневский ("Доходное место" А. Островского), Джордж Майкл ("Герой" Дж. Синга), Леонида Папагатто ("Моя профессия - синьор из общества" Т. Скарначчи, Р. Тарабузи), Полковой священник ("Мамаша кураж и её дети" Б. Брехта) и многим другим.

Марат Курбангалеев в 2001 году весьма успешно дебютировал в качестве режиссера, поставив на сцене Уфимского государственного татарского театра "Нур" спектакль "Я принесла вам апельсины" по пьесе А. Николаи "Любовь до гроба".

В 2006 году Марату Курбангалееву присвоено Почётное звание "Заслуженный артист Республики Башкортостан", в 2016 году "Народный артист Республики Башкортостан".