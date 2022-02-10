Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве бывшей жены в ходе ссоры из-за алиментов.

По данным СК РФ по Нижегородской области, днем 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района бывшие супруги повздорили. В ходе ссоры 50-летний мужчина выстрелил в голову женщине из обреза охотничьего ружья, которым он владел нелегально.

46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся и попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в реанимации.

По версии следствия, между супругами долгое время была неприязнь из-за алиментов на несовершеннолетнего ребенка, которые отец не хотел выплачивать. Теперь ребенок лишился матери.

Против подозреваемого заведено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.