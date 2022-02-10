Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим глава региона перешел на удаленный формат работы.

- Губернатор чувствует себя хорошо, симптомы заболевания у него пока никак не проявляются, - пояснил начальник департамента по информационной политике правительства края Дмитрий Негреев. - Несмотря на бессимптомное течение заболевания, глава региона ушел на самоизоляцию и в течение нескольких дней будет работать дистанционно. А правительство продолжает работать в обычном режиме.

4 февраля короновирус был обнаружена и у председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко. Он также самоизолировался и работает в дистанционном режиме, хотя выраженных симптомов болезни у спикера регионального парламента не было.