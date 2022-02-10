Нужен ли Кузбассу Крапивинский гидроузел

Заканчивается разработка материалов по оценке воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на реке Томи в Кузбассе. В 20-х числах февраля в регионе должны состояться общественные слушания. Как сообщил заместитель главного инженера института "Ленгидропроект" Виталий Иванов, цель слушаний - донести информацию о проекте до населения, а не провести голосование по вопросу его целесообразности. Ведь, по его словам, даже если все участники будут против достройки гидроузла, на ситуацию это не повлияет. "Мнение пятидесяти человек - не мнение всего региона, которому объект необходим", - подчеркнул Виталий Иванов.

Общественного обсуждения судьбы масштабного недостроя 1980-х в Кузбассе пока не было. Но ученые и специалисты еще в прошлом веке провели комплексные исследования и, рассмотрев разные варианты развития событий, пришли к выводу, что гидроузел в существующих условиях строить нельзя.

Между тем аргументы "за" у власти и проектировщиков такие: прекратит существование опасный объект (его снос обойдется в двадцать миллиардов рублей, а достройка - в 34,6 миллиарда), будет создан большой запас пресной воды, появится дополнительная защита территорий ниже гидроузла от наводнений в паводок, а мелеющая Томь станет судоходной. Кроме того, ГЭС начнет вырабатывать чистую энергию (около 1,9 млрд кВтч в год), очистные сооружения в верхнем бьефе также улучшат экологию, появятся новые рабочие места в строительстве, разовьются дорожная сеть, туризм и малый бизнес.

Но сначала предстоит переселить с затопленных территорий площадью более шестидесяти тысяч гектаров свыше двухсот жителей трех сел. И компенсировать то, что находится на двух особо охраняемых природных территориях, которые тоже уйдут под воду (для сохранения и восстановления популяций редкой флоры и фауны площадь прилегающих заказников увеличат на 43 тысячи гектаров). Что касается девяти действующих на площади предполагаемого водохранилища лицензий на освоение недр, то и с ними вопросы решат. В частности, угольщики сдвинут сроки добычи, либо скорректируют проекты, либо возведут водозащитные сооружения.

В свою очередь, противники форсирования событий, не отрицающие, впрочем, необходимости решения упомянутых проблем, уверены: сначала следует обеспечить жесткий контроль качества воды, сбрасываемой в Томь.

- Сегодня около сорока субъектов бизнеса не очищают свои стоки, так почему не заставить их сейчас построить очистные, а после тщательно исследовать ситуацию? - спрашивает член регионального штаба Общероссийского народного фронта, модератор площадки "Экология", кандидат биологических наук Андрей Егоров.

Есть вопросы и по поводу накопленного за годы загрязнения почв в районе недостроенного водохранилища, а также иловых масс на дне Томи. И еще: туристы, рыбаки и дайверы уже давно осваивают территорию Крапивинского района. Есть мнение, что вместо недостроенной плотины ГЭС лучше и дешевле было бы сделать безопасный мостовой переход и создать прочую рекреационную инфраструктуру.

Впрочем, у проекта, которому предстоит еще пройти госэкспертизу, пока нет инвестора. Хотя, по словам первого заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина, "интерес у многих компаний очень большой".

Прямая речь

Алексей Каульбарс, аудитор Счетной палаты РФ:

- Ситуация с качеством воды в водных объектах РФ продолжает оставаться неблагоприятной. От тридцати до сорока процентов населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, в них тем не менее увеличивается содержание хлоридов, нитратов, калия и фосфатов. Принимаемые меры неэффективны из-за недостаточного правового регулирования, несогласованности основных стратегических документов, а также отсутствия межведомственной координации и качественного мониторинга вреда от сбросов в водоемы.