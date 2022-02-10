Новосибирские врачи будут консультировать пациентов с COVID-19 удаленно

В Новосибирской области запущен новый формат работы с инфекционными больными: согласно приказу Минздрава РФ и постановлению главного санитарного врача России пациентов с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции теперь могут проконсультировать дистанционно. Также возможно дистанционное оформление листка нетрудоспособности и выписка с больничного после семи дней болезни без ПЦР-теста.

При этом врач по-прежнему придет домой к тем, кому это действительно необходимо, подчеркивают в областном минздраве.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова отметила, что принцип работы амбулаторного звена изменился кардинально.

- Если на прошлой неделе мы даже при легком течении заболевания приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу. Изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме, - сказала министр во время посещения поликлиники №17 Новосибирска.

В минздраве уточнили, что в регионе любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по одному стандарту - во всех поликлиниках и по телефону единой регистратуры "122". Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить "тяжесть" пациента. Регистратор отмечает основные параметры - результаты ПЦР-тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент ранее. Это все фиксируется в единой информационной системе - не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью - по номеру "122", в личном кабинете на "Госуслугах", с помощью call-центра поликлиники.

Регистратор по универсальному алгоритму сортирует пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза.

- Вызовы на дом оформляют к тем, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям, к маленьким детям. Остальных могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра, - пояснила замминистра.

В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются "красные зоны". В первую очередь для тех, кто болеет легко, но все же хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же берут мазки для ПЦР-теста. На очный прием также может пригласить врач после дистанционной консультации.

Главный врач поликлиники №17 Елена Башурова отметила, что количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз: если раньше за день брали около 100 мазков, то на прошлой неделе - 650 мазков за день. В понедельник зафиксировали 650 вызовов, обычно - 120-180.

Нововведения, говорит Елена Башурова, позволяют поликлинике при тех же человеческих ресурсах успевать намного больше, работать эффективнее.