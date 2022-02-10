Пассажиры автобуса имеют право на выплату, даже если нет вины водителя в ДТП

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение: он обязал владельца пассажирского автобуса выплатить компенсацию морального вреда пассажиру, пострадавшему в ДТП. Ключевая деталь: водитель автобуса не был виноват в аварии. Но разве пассажиру от этого легче?

Кстати, с виновника аварии, точнее, виновницы, уже не спросишь. Она погибла в том самом ДТП. Трагедия случилась в январе 2019 года в Красноярском крае. Женщина, управлявшая компактным японским автомобилем, вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус. Погибла сама и убила своего спутника, сидевшего на пассажирском сиденье. В автобусе все живы, но получили травмы.

К водителю автобуса никаких претензий нет. Он сам в этой ситуации скорее жертва. Тем не менее транспортная компания несет серьезную моральную ответственность за всех, кого взяла на борт. И это не просто слова, таков закон. Поэтому прокуратура подала иски в защиту пассажиров того печального рейса. В одном из дел суды присудили женщине компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Выплатить должен владелец автобуса.

Остальные дела рассматриваются отдельно. Как пояснил кассационный суд, в силу положений ГК РФ "компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности". Автобус - тот самый источник повышенной опасности. В решении кассационной инстанции подчеркивается: из материалов дела не следует, что падение пассажира произошло вследствие непреодолимой силы или ее умысла. Так что владельцы автобуса не должны уклоняться от своей моральной ответственности.

Виновница аварии врезалась в автобус и погибла. Владелец автобуса заплатит своим пассажирам

Хотя решение вынесено по поводу конкретного дела, на данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции. Также обычной практикой стали компенсации пассажирам, когда водители были неосторожны. Например, в Волгограде компенсацию в 50 тысяч рублей получила 90-летняя пассажирка, упавшая в троллейбусе из-за слишком резкого старта.