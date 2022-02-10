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10.02.2022 21:50
Рубрика: Экономика

Почему цифровизация остается непопулярной на госстройках

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
С января нынешнего года все компании, которые начинают проектировать или строить что-либо по госконтракту, должны применять технологии информационного моделирования (ТИМ). Однако пока большая часть контрактов нынешнего года не содержит упоминаний об этом.

В числе 3225 госконтрактов на проектирование, заключенных после 1 января 2022 года, 82% не предусматривают применение ТИМ, подсчитали в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ). Еще в 7% ТИМ упоминается, но четкие требования к информационной модели заказчиком не определены. И только в 11% заказчики - органы власти - предусмотрели использование ТИМ и определили четкие требования. В числе регионов-лидеров - Свердловская область и Красноярский край. Пока ситуация касается большей частью проектировщиков, но через 3-4 месяца напрямую коснется строителей.

Фото: iStock
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Стройка очень консервативна, отметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. В целом 65% строительных организаций не используют ТИМ. Полноценно пользуются этими технологии около 20% застройщиков, чаще всего это крупные компании, которые работают сразу в нескольких регионах.

В Минстрое комментировать ситуацию не стали.

Главная причина такого "равнодушия" к ТИМ в сфере госконтрактов в том, что большинство участников рынка были уверены в отмене этого требования или выходе кардинальных дополнений к действующему постановлению, считает член Технического комитета 465 минстроя, эксперт в области цифровизации строительства Петр Манин. Соответственно, мало кто готовился выполнять его в полном объеме. Кроме того, заказчик должен уметь правильно подготовить конкурсную документацию, техзадание, необходимо обучение руководителей и технических специалистов, закупка и внедрение программного обеспечения, разработка шаблонов документов, изменение процессов взаимодействия. Все это не успеть за 1-2 месяца. Во многих регионах такую подготовку начали, поняв, что отмен в части ТИМ не будет. Застройщикам интересны ТИМ для оптимизации своей работы, но даже в Москве только 20-30% строителей хотя бы частично используют ТИМ, оценивает Манин.

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При необходимости начать использовать ТИМ можно достаточно быстро, отмечает директор по проектированию ГК "Гранель" Дмитрий Становой, однако необходимы первоначальные затраты, а главное, обучение специалистов, которых сейчас в отрасли остро не хватает. Далеко не все архитекторы в регионах научились работать с этим программным обеспечением, добавляет руководитель архитектурного бюро UNKCI Николай Миловидов. Кроме того, основная масса строительных компаний в стране - небольшие, они заказывают часть работ вне своей структуры и не понимают, зачем тратить деньги на новомодный ТИМ. Проекты с ТИМ обходятся дороже, проектирование занимает больше времени, это дополнительные затраты, отмечает Миловидов. Но крупные застройщики, которые самостоятельно реализуют весь процесс, видят выгоду: вложения в цифровизацию - это гарантия отсутствия ошибок уже на стройплощадке.

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