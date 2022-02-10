Расторгнет ли Новосибирская область "мусорную" концессию

Власти Новосибирской области готовы расторгнуть "мусорную" концессию с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"). Соглашением предусмотрено строительство двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 миллиарда рублей, но за пять лет объекты так и не появились.

Однако правительство области может продолжить работу с "Экологией-Новосибирск" как с регоператором, так как у компании большие долговые обязательства перед подрядчиками. Окончательное решение о концессии будет принято в первом полугодии 2022-го, сообщил губернатор региона Андрей Травников на сессии областного Законодательного собрания.

- Сегодня нет смысла оттягивать решение о расторжении соглашения. Я не вижу какого-то механизма, чтобы переложить убытки концессионера на третьих лиц - в частности, на правительство области. Да, есть риск штрафных санкций - это был основной сдерживающий фактор расторжения договора. Но сегодня отступать некуда, - подчеркнул Андрей Травников.

Что касается предъявления финансовых требований со стороны регоператора, то законодательством предусмотрена такая возможность, если будет доказано, что регулятор в лице областного департамента по тарифам искусственно занижал тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТКО, что в итоге и привело к выпадающим доходам и убыткам регоператора.

- В этом году мы впервые за много лет вынуждены выделить из бюджета области деньги МУП "Горводоканал" - а это более шестисот миллионов рублей - на компенсацию выпадающих доходов, которые образовались у предприятия из-за того, что в свое время мы сдерживали тарифы, - пояснил губернатор.

Заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко напомнил о долгах регоператора перед местными перевозчиками. По его словам, речь идет о семистах миллионах рублей.

В декабре прошлого года "Экология-Новосибирск" подала в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о собственном банкротстве в связи с кредиторской задолженностью на сумму 1,86 миллиарда рублей. На днях суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Как стало известно "РГ", участники рынка обратились к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву и в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться. "Складывается парадоксальная ситуация: коммерческая организация, собирая с потребителей услуг 98 процентов средств в качестве оплаты за оказанную услугу, получив финансовую поддержку из регионального и федерального бюджетов, заявляет о своей несостоятельности и самобанкротстве", - говорится в обращении представителя перевозчиков Владимира Булычева.

Кроме того, как отметили депутаты, в регионе слабо ведется работа по раздельному сбору и переработке отходов.

- Как мы видим, сейчас переработки мусора практически нет. Начали делать шаги в сторону раздельного сбора.

Но, как выяснилось, закупив 2,5 тысячи контейнеров, так их и не установили. Обещают сделать к 1 апреля. В этой сфере все идет очень медленно. Продолжаем по-прежнему заниматься захоронением мусора, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Сергей Левшенков.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев подтвердил, что в рамках нацпроекта "Экология" в прошлом году муниципалитет при-обрел более 2,5 тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО, их будет обслуживать МУП "Спецавтохозяйство". В этом году их установят вблизи многоквартирных домов и в зеленых зонах.

Тему переработки и утилизации отходов обсудили участники круглого стола, посвященного реализации нацпроекта "Экология". Председатель комиссии заксобрания по наказам избирателей и общественного совета федерального проекта "Чистая страна" на территории Новосибирской области Дмитрий Козловский отметил, что к 2030 году в регионе должно перерабатываться до пятидесяти процентов ТКО. Сейчас этот показатель на уровне трех-пяти процентов.

- Объем мусора с каждым годом растет. Если ничего не делать, то завтра наши полигоны не смогут принять такое количество отходов, - отметил депутат.

По словам заместителя начальника управления - начальника отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николая Нечитайло, главные проблемы - недостаток мощностей и зависимость цены вторсырья от отдаленности населенных пунктов. Генеральный директор "Экологии-Новосибирск" Лариса Анисимова подтвердила, что стоимость раздельного накопления и сбора отходов для населения по стандартной схеме может повлечь удорожание вывоза отходов, так как потребуется больше машин.

По данным регоператора, в области растет число территорий, где мусор собирают раздельно и устанавливают новые контейнеры. Раздельный сбор, транспортировку и обработку мусора осуществляют всего семь организаций. В режиме пилотного проекта идет обслуживание четырнадцати ТСЖ, с которыми заключены договоры о раздельном сборе отходов.

Гендиректор общества "Альбион-С" Олег Косточкин отметил, что зачастую в общие контейнеры выбрасывают отработавшие свой срок автомобильные шины, тогда как резиновая крошка, получаемая из них, в результате механической обработки могла бы стать новым материалом - резиновым покрытием для спортивных площадок.

Участники обсуждения предложили стимулировать предприятия, которые внедряют систему раздельного сбора отходов. Предложения направлены в правительство области и мэрию Новосибирска.

- Нужно организовать работу предприятий, которые занимаются вторресурсами, чтобы они могли выдерживать конкуренцию с теми, которые используют первичное сырье. Необходимо стимулировать развитие этих предприятий и помогать им реализовывать свою продукцию, - подчеркнул Дмитрий Козловский.

Справка "РГ"

Правительство Новосибирской области в 2019 году подало иск в Арбитражный суд региона с целью изменить условия концессионного соглашения с регоператором. По решению рабочей группы были скорректированы параметры концессии. Стоимость строительства уменьшилась с 6,5 миллиарда до 4,3 миллиарда рублей, а срок концессии - с 40 до 25 лет. Однако суд и компания не поддержали новые условия соглашения.