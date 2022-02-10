Способен ли Алтайский край увеличить выпуск промышленной продукции

В Алтайском крае за последние десять лет, несмотря на экономическую нестабильность, объем промышленного производства вырос почти в полтора раза. К 2030 году в регионе планируют увеличить выпуск промышленной продукции еще на восемьдесят процентов.

В регионе нет одной доминирующей отрасли, здесь развито несколько секторов - машиностроение, пищевая, химическая промышленность.

- Благодаря такой многоотраслевой структуре экономика края меньше подвержена кризисам, чем в регионах с монопрофильной промышленностью, - подчеркивает министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Сегодня обрабатывающие производства вносят самый заметный вклад в ВРП - 17,8 процента, и это больше, чем дает сельское хозяйство. В ближайшие десять лет в регионе планируют довести эту долю до 23-25 процентов.

- У нас есть много инструментов, чтобы обеспечить такой рост, - подчеркнул зампред правительства Алтайского края Александр Климин. - Прежде всего это инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 9,3 миллиарда рублей. Они помогут создать условия для реализации новых инвестпроектов в промышленности за счет строительства дорог, подведения газа, водоснабжения, электроэнергии. В конце 2023 года планируем получить второй транш примерно в том же объеме.

Неразвитая инфраструктура - одна из проблем, которая тормозит развитие промышленного сектора в регионе. Барнаул уже давно испытывает острый дефицит производственных площадок. Около полутора десятков местных предприятий нуждаются в земельных участках для расширения производства, а их просто нет. Поэтому в краевой столице сейчас пытаются создать новую промышленную зону. Ее планируют разместить в зоне подлета аэропорта - это двести гектаров федеральных земель и шестьдесят гектаров краевых.

Серьезные инфраструктурные трудности испытывают и другие промышленные центры. В Рубцовске, например, производственная площадка есть - огромная территория бывшего тракторного завода, - но нет газа. А использование угля не лучшим образом отражается на себестоимости продукции литейных предприятий, которые здесь размещены. В 2025 году в Рубцовск должна прийти газовая труба, и тогда на месте бывшего завода по-явится технопарк.

- Еще один технопарк мы планируем организовать в Барнауле на территории моторного завода, - сообщил Вячеслав Химочка. - Увеличить выпуск продукции и открыть на площадке предприятия смежные сборочные производства сельскохозяйственной и коммунальной техники вполне реально. На создание технопарка можно привлечь средства федерального бюджета. Если еще и выделят федеральные деньги на рекультивацию территории "Полиэкса" в Бийске, то наукоград тоже получит хорошую производственную площадку. Вопрос создания технопарка прорабатывают и в Яровом - на территории работающего химпрома.

Промышленный рост будут стимулировать и прямой господдержкой. Но проблема в том, что далеко не все предприятия могут воспользоваться такой помощью. В прошлом году, по данным регионального минпромэнерго, из предусмотренных в краевом бюджете двухсот миллионов рублей на компенсации части процентной ставки по инвесткредитам выплатили 178 миллионов рублей, а в 2020-м - всего около девяноста миллионов. Почему же поддержка не востребована?

Чтобы получить субсидии из краевого бюджета, зарплата в компании-претенденте должна быть не ниже средней по отрасли. Малому предприятию сложно держать такой же уровень зарплат, как у промышленного гиганта. Вот они и не обращаются за поддержкой.

То же самое - и с льготным кредитованием. Одно из условий его получения - создание новых рабочих мест. Но производственники к этому не готовы, потому что не могут заполнить даже имеющиеся из-за дефицита квалифицированных рабочих кадров. К тому же при установке современного оборудования рабочие руки, как правило, высвобождаются. Так, на "Алтайвагоне" из-за нехватки профессиональных кадров сейчас монтируют уже третью линию роботов-сварщиков. Один такой робот заменяет восемь обычных специалистов.

- Нам нужно модернизировать систему государственной поддержки, чтобы она была востребована, - уверен Вячеслав Химочка. - Прежде всего изменить условия ее получения. Вместо уровня зарплат необходимо учитывать темпы роста оплаты труда. А число новых рабочих мест заменить на процент обновления основных производственных фондов или сокращения их износа после модернизации.

Планируют в крае ввести и новые виды поддержки. В частности, субсидировать производителям техники часть стоимости двигателей, которые они приобретают у местных предприятий.

Так, региональные власти хотят стимулировать рост объемов производства на Алтайском моторном заводе. Рассматривают и возможность создания особых экономических зон с налоговыми преференциями для промышленности. ОЭЗ планируют разместить в будущих технопарках в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Яровом. Правда, опыт алтайских моногородов Заринска и Новоалтайска показал, что промышленники не выстраиваются в очередь за скидками по налогам. Для реального стимулирования производства и новых инвестпроектов в промышленности нужен целый комплекс условий.

- Предприятия ограничены в инвестиционных и финансовых ресурсах, поэтому им сложно привлекать средства на обновление оборудования, модернизацию основных фондов и внедрение новых технологий, - комментирует ситуацию исполнительный директор Союза промышленников региона Виктор Мещеряков. - Раньше банки выступали институтами развития, но сегодня они перестали играть эту роль. Девяносто процентов инвестиций составляют собственные средства предприятий и только около десяти процентов - кредитные. Как результат - низкие темпы обновления основных фондов, износ которых достигает почти 63 процентов. Если банки не пересмотрят подход к кредитованию промышленности, то нужно расширять инвестиционную поддержку со стороны государства.

Между тем

Предложение о расширении господдержки поддержали депутаты Алтайского заксобрания. По словам спикера краевого парламента Александра Романенко, инвестиции в развитие промышленности выросли за последние четыре года в полтора раза (с 9,6 до 14,8 миллиарда рублей), но они явно недостаточны для стабильного наращивания объемов производства.

- По итогам 2021 года объемы отгруженной промышленной продукции в крае превысят пятьсот миллиардов рублей. При этом прибыль предприятий оценивается примерно в тридцать миллиардов, а инвестиции - менее пятнадцати миллиардов рублей. Сегодня в сельском хозяйстве вложения в модернизацию основных фондов почти в два раза больше, чем в промышленности. Такая инвестиционная активность предприятий АПК - это итог многолетней господдержки отрасли. Если также эффективно поддерживать промышленность, то и здесь инвестиции в модернизацию и развитие вырастут, - подчеркнул Александр Романенко.