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10.02.2022 14:23
Рубрика: Происшествия

В Канске обвиняемому по статье о терроризме подростку дали пять лет

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка из Канска Красноярского края к пяти годам лишения свободы в колонии по статье о терроризме.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Также осужденный должен будет выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Еще двое фигурантов дела получили по четыре и три года условно.

Троих подростков задержали в Канске летом 2020 года. В их телефонах обнаружили переписку, в которой те обсуждали, как взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Также они изготовили "коктейль Молотова" и несколько предметов, которые следствие признало взрывчатыми веществами.

В отношении несовершеннолетних было возбуждено несколько уголовных дел - о прохождении обучения для террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), о незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1 УК РФ) и незаконном хранении взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

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