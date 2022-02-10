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10.02.2022 08:40
Рубрика: Власть

В Красноярске началась подготовка к КЭФ-2022

В правительстве Красноярского края обсудили подготовку к проведению Красноярского экономического форума, который пройдет 2-4 марта. Тема форума - "Сибирь: экономика будущего". Участники совещания под руководством заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина обсудили формирование деловой и молодежной программы КЭФ, оценили подготовку площадок для проведения офлайн- и онлайн-мероприятий, а также готовность культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для гостей и участников форума.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Красноярский экономический форум открывает российский деловой сезон. В условиях существующих ограничений КЭФ по-прежнему является одной из крупнейших площадок для обсуждения актуальной российской и международной повестки.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Правительстве России обсудили газификацию и экологию Красноярского края

Участники КЭФ обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона с учетом инициативы Сергей Шойгу по созданию в Сибири новых городов - научно-промышленных и экономических центров. Также в повестке займут важное место вопросы экологии - в том числе, мировой тренд по переходу на "зеленую" экономику и использование "чистой" энергетики для производств.

- Основная программа форума будет максимально актуальной и связанной с развитием Сибири как плацдарма для развития экономики нашей страны. Будут сделаны акценты не только на развитие новых технологий экономики будущего, но и на экологию. Она должна успевать за глобальными инвестиционными проектами, которые будут разворачиваться на территории сибирского региона, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Была отмечена важность использования коммуникационных технологий, которые впервые были применены при проведении форума в прошлом году. Гибридный формат КЭФ позволяет подключить к обсуждению значительное количество экспертов из разных точек планеты, от этого уровень дискуссий выигрывает в содержательном плане. Благодаря онлайн-форматам форум становится глобальной площадкой для мозгового штурма.

В этом году, помимо обычного онлайн-подключения экспертов к мероприятиям форума, планируется работа экспертных онлайн-площадок в Москве и зарубежных городах.

По словам заместителя руководителя Программной дирекции КЭФ Никиты Кондрахова, у делового сообщества большой интерес к форуму. Ежедневно поступают предложения по участию и интеллектуальному партнерству. Наблюдается небывалый ажиотаж со стороны делового сообщества, органов федеральной и региональной исполнительной власти. В дискуссиях готовы участвовать иностранные спикеры и эксперты, что связано с промышленным потенциалом Сибири в части развития российской и мировой экономики, а также с экологической составляющей промышленных проектов, имеющих важное значение для внешних партнеров.

Главной площадкой КЭФ-2022 станет многофункциональный комплекс Сибирского федерального университета. Работа на Красноярском экономическом форуме будет организована с учетом антиковидных мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

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