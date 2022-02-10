В Красноярском крае принят закон о резервном фонде

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса в крае будет сформирован резервный фонд. Правительство края разработало соответствующий законопроект, который сегодня приняли депутаты Законодательного Собрания региона.

Заместитель председателя правительства - министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что формирование резервного фонда - это историческое событие для региона.

Резервный фонд Красноярского края призван обеспечить стабильность финансовой системы региона вне зависимости от внешних условий, а также гарантировать устойчивое развитие края.

Необходимость создания нового финансового инструмента обусловлена, прежде всего, высокой конъюнктурной зависимостью краевого бюджета, которая может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В случае негативных изменений цен на сырьевых и валютных рынках запланированные налоговые поступления могут значительно снизиться. Кроме того, отдельные изменения федерального законодательства могут привести к снижению доходов. В таких случаях для сохранения финансовой устойчивости региона необходимо иметь "подушку безопасности".

Основу резервного фонда составят доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждаться законом о краевом бюджете. Средства фонда можно использовать для финансирования утвержденных расходов бюджета при недостаточном объеме его доходов.

Кроме того, в ходе рассмотрения законопроекта с учетом поручения губернатора края и мнения депутатов внесены изменения в части возможного уменьшения резервного фонда на реализацию крупных инфраструктурных проектов, строительство и ремонт объектов социальной, коммунальной и транспортной сферы, а также благоустройство.

Вице-премьер Владимир Бахарь: "Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных губернатором задач по инфраструктурному развитию региона".