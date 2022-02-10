В Красноярском крае принят закон о резервном фонде

Новости

Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность 16:13
Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи 16:13
Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: 66% россиян оценили состояние науки в России позитивно или нейтрально 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 16:18
Рубрика: Власть

В Красноярском крае принят закон о резервном фонде

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса в крае будет сформирован резервный фонд. Правительство края разработало соответствующий законопроект, который сегодня приняли депутаты Законодательного Собрания региона.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Заместитель председателя правительства - министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что формирование резервного фонда - это историческое событие для региона.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Для устойчивого развития Красноярскому краю нужен резервный фонд

Резервный фонд Красноярского края призван обеспечить стабильность финансовой системы региона вне зависимости от внешних условий, а также гарантировать устойчивое развитие края.

Необходимость создания нового финансового инструмента обусловлена, прежде всего, высокой конъюнктурной зависимостью краевого бюджета, которая может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В случае негативных изменений цен на сырьевых и валютных рынках запланированные налоговые поступления могут значительно снизиться. Кроме того, отдельные изменения федерального законодательства могут привести к снижению доходов. В таких случаях для сохранения финансовой устойчивости региона необходимо иметь "подушку безопасности".

Основу резервного фонда составят доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждаться законом о краевом бюджете. Средства фонда можно использовать для финансирования утвержденных расходов бюджета при недостаточном объеме его доходов.

Кроме того, в ходе рассмотрения законопроекта с учетом поручения губернатора края и мнения депутатов внесены изменения в части возможного уменьшения резервного фонда на реализацию крупных инфраструктурных проектов, строительство и ремонт объектов социальной, коммунальной и транспортной сферы, а также благоустройство.

Вице-премьер Владимир Бахарь: "Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных губернатором задач по инфраструктурному развитию региона".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков